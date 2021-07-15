حملة توعية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى بمحافظات القناة.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناة، استمرار حملات التوعية لحث المواطنين على ترشيد استهلاك المياه ومنع إهدارها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك الذى يواكب عمليات ذبح الأضاحى، الأمر الذى يتزايد معه الاستهلاك فى مياه الشرب وزيادة الضغوط على شبكات الصرف الصحى.

وتشمل الحملة توزيع ملصقات التوعية بترشيد استهلاك المياه والتعامل الأمثل مع شبكات الصرف الصحى على المواطنين بالمنازل والأسواق والتجمعات السكنية والمساجد والكنائس ونشر أرقام الخط الساخن للشركة 125 لتلقي البلاغات من المواطنين.

وأكد رئيس شركة "مياه القناة"، أن الحملة تأتى ضمن مجموعة أنشطة لنشر رسالة ترشيد الاستهلاك والحفاظ على شبكات الصرف الصحى من خلال العمل على تقليل الأعباء على شبكات الصرف الصحي وعدم الإسراف في مياه الشرب وترشيدها عند التعامل مع ذبح الأضاحي، وذلك لضمان وصول المياه لكافة المواطنين وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي في مطابق الصرف الصحي وتجميعها في أكياس القمامة، وإلقائها في الأماكن المخصصة لذلك، منعًا لحدوث أي أضرار بيئية أو صحية ومنع انسدادات شبكات الصرف الصحى، ويتم تنفيذ أنشطة الحملة تزامنا مع رفع درجة الاستعداد القصوى للطوارئ بالشركة لتأمين وصول مياه الشرب للمواطنين بمحافظات القناة الثلاثة "الإسماعيلية وبورسعيد والسويس" طوال أيام عيد الأضحى المبارك، وذلك علي مدار 24 ساعة بالإضافة إلي تشكيل غرفة عمليات علي مدار الساعة لتلقي بلاغات وشكاوى المواطنين علي الخط الساخن 125 وسرعة تدخل فرق الصيانة الفنية لمواجهة اية أعطال بالمحطات.



حملة توعية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى (1)



حملة توعية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى (2)



حملة توعية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى (3)



حملة توعية لترشيد استهلاك المياه خلال عيد الأضحى (4)