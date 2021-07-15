حملات مكثفة لتطهير وتعقيم المساجد بالدقهلية استعدادا لعيد الأضحى.. صور

وقال وكيل وزارة الأوقاف، إن حملات التطهير التي تم تنفيذها بداية من أمس شملت عددا من المساجد بمدينة المنصورة هى مسجد الفاروق عمر ومسجد النصر والمسجد الكبير بعزبة الشال ومسجد الملك الكامل، ومسجد الشيخ حسانين ومسجد نور، ومسجد الجمال ومسجد الصديق ،و مسجد السيد عوض بمنشأة السلام بتمي الأمديد، ومسجد حاتم بالبجلات بمنية النصر، ومسجد القعقاع بن عمرو المنزلة ومسجد على جاد الله بمنشأة صبري أبو علم بتمي الأمديد، ومسجد البر الشرقي بالشوامي بلقاس ومسجد عزبة بكر بيبرس ببلجاي مركز المنصورة.



من جانبه، أكد محافظ الدقهلية على ضرورة أن تستمر فعاليات حملات التطهير والتعقيم لتشمل جميع المساجد على مستوى المحافظة حرصا على صحة وسلامة وحياة المواطنين مع ضرورة متابعة تنفيذ الإجراءات الإحترازية الاخري كإرتداء الكمامة والتباعد الإجتماعي وإصطحاب سجادة الصلاة الخاصة من قبل مرتادي المساجد وقت الصلوات.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفي مدبولي رئيس الوزراء بشأن إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية داخل المساجد إستعدادا لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك حفاظا علي حياة المواطنين من انتشار فيروس كورونا وبالمتابعة المستمرة من اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية في هذا الشأن، ففي الدقهلية وتنفيذا لتكليفات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية.

