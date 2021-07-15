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حكومة النمسا تبحث تشديد قيود كورونا مرة أخرى للحد من انتشار متغير "دلتا"

الخميس، 15 يوليه 2021 01:51 م
حكومة النمسا تبحث تشديد قيود كورونا مرة أخرى للحد من انتشار متغير "دلتا" كورونا - أرشيفية
كتب : أحمد علوى

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أكد فولفانج موكشتاين وزير الصحة النمساوي اليوم أن الحكومة بصدد تشديد اجراءات قيود كورونا مرة أخرى بعد ارتفاع عدد الاصابات الجديدة فيما يسمى بالموجة الرابعة والتى يغلب عليها متغير " دلتا " من الفيروس.
 
وقال موكشتاين ،في تصريحات له اليوم الخميس، إن هناك حديثا عن "سيناريو مقلق للغاية" بسبب تجدد الوضع الوبائي ، مشيرا إلى أنه لن يتم الاعتراف بجرعة واحدة من اللقاح كوسيلة للتحصن من الفيروس مع التشديد على ضرورة أخذ الجرعتين خاصة للمترددين على المطاعم وأماكن السهر والترفيه.
 
وأشار الوزير إلى أنه سيتم التشديد على متطلبات اختبار " بي سي أر " عند الدخول الى البلاد من مناطق الخطر مع فرض ضوابط أكثر صرامة على الحدود.
 
وتوقع وزير الصحة النمساوي، تضاعف عدد الاصابات اليومية على مدى الأسبوع المقبل ، مرجعا ذلك إلى تخفيف قيود السفر وتزايد الإقبال على أماكن الترفيه والتجمعات الكبيرة .
 
 

النمسا

كورونا

بى سى ار

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