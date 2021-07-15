حكاية أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية واستعداداته لعيد الأضحى.. صور

ويقول محمد عادل، إن ورشته هى الأقدم بالمحافظة توارث المهنة من والده وأجداده منذ عشرات السنين ويعلمها حاليا لأبناءه رغم دراستهم المختلفة.

وأضاف أن سن السكاكين قديما كان بالطريقة اليدوية ولكن حاليا الآلات والكهرباء دخلت فى عملية التشغيل ولكن الحجر المستخدم هو الحجر المائى وهو من أفضل التجار لسن السكاكين خاصة فى الذبح.

وأشار إلى أن هناك استعدادات خاصة قبل عيد الأضحى وإقبالا كبيرا من الجزارين على سن السكاكين لمختلف أنواعها منها الخاصة بالذبح وأخرى فى عملية الساخن لأن كل سكين لها استخدام لدى الجزارين.