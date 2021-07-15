حكاية أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية واستعداداته لعيد الأضحى.. صور

تعتبر مهنة سن السكاكين، من أقدم المهن الخطرة التى تحتاج إلى يقظة وانتباه أثناء العمل لشدة خطورتها من الأدوات والأسلحة المستخدمة ولكن هذه المهنه ما زالت متواجدة حتى الآن بمحافظة الإسكندرية، والتقى "تليفزيون اليوم السابع" مع أقدم سنان بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.
ويقول محمد عادل، إن ورشته هى الأقدم بالمحافظة توارث المهنة من والده وأجداده منذ عشرات السنين ويعلمها حاليا لأبناءه رغم دراستهم المختلفة.
وأضاف أن سن السكاكين قديما كان بالطريقة اليدوية ولكن حاليا الآلات والكهرباء دخلت فى عملية التشغيل ولكن الحجر المستخدم هو الحجر المائى وهو من أفضل التجار لسن السكاكين خاصة فى الذبح.
وأشار إلى أن هناك استعدادات خاصة قبل عيد الأضحى وإقبالا كبيرا من الجزارين على سن السكاكين لمختلف أنواعها منها الخاصة بالذبح وأخرى فى عملية الساخن لأن كل سكين لها استخدام لدى الجزارين.
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (1)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (2)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (3)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (4)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (5)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (6)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (7)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (8)
أقدم سنان سكاكين بالإسكندرية (9)
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