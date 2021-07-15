اليوم السابع
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حريق داخل سوبر ماركت ومخزن بشقة فى فيصل.. والحماية المدنية تخمد النيران

الخميس، 15 يوليه 2021 02:30 ص
حريق داخل سوبر ماركت ومخزن بشقة فى فيصل.. والحماية المدنية تخمد النيران حريق سوبر ماركت
كتب عبد الرحمن سيد

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تمكن رجال الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت، والمخزن الخاص بالسوبر ماركت فى الشقة أعلى المحل، بمنطقة أول فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات. 
 
 
تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة أول فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده واتمام السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.
 
حريق سوبر ماركت
حريق سوبر ماركت

سيارات الاطفاء بمكان الحريق
سيارات الاطفاء بمكان الحريق

 


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