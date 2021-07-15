حريق داخل سوبر ماركت ومخزن بشقة فى فيصل.. والحماية المدنية تخمد النيران

كتب عبد الرحمن سيد

تمكن رجال الحماية المدنية، منذ قليل، من السيطرة على حريق داخل سوبر ماركت، والمخزن الخاص بالسوبر ماركت فى الشقة أعلى المحل، بمنطقة أول فيصل، بعدما انتقلت قوات الحماية المدنية وتمت السيطرة عليه بدون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل عقار فى منطقة أول فيصل، وعلى الفور تم الدفع بـ 7 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده واتمام السيطرة عليه، وتمت عملية الإخماد دون إصابات.