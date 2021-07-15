اليوم السابع
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حريق الطالبية.. النيران التهمت طابقين بالكامل والشهود: ماس كهربائى السبب

الخميس، 15 يوليه 2021 03:57 ص
حريق الطالبية.. النيران التهمت طابقين بالكامل والشهود: ماس كهربائى السبب حريق الطالبية
كتب تامر البطريقي

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تواصل قوات الحماية المدنية، جهودها للانتهاء من إخماد الحريق الهائل الذى اندلع بمنطقة ميدان الساعة في الطالبية بفيصل، والذى تبين من المعاينة الأولية أن الحريق اندلع في محل لعب أطفال بالطابق الأرضى بالعقار، ثم امتدت النيران الى محل أدوات تجميل، وسوبر ماركت، ومحل للشنط، وعقب ذلك امتد إلى الدور العلوى الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمت النيران الطابق بالكامل.

 

وعقب 3 ساعات متواصلة من مكافحة النيران، تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة النيران، وجارى إنهاء أعمال التبريد لإخماد النيران بالكامل، والتي أتت على محتويات الطابقين بالكامل.

 

وأكد شهود عيان بالمنطقة لـ"اليوم السابع" أن الحريق اندلع الساعة 01:30 صباح اليوم الخميس، وأن رجال الحماية المدنية كثفوا من جهودهم لمحاولة إخماد الحريق، ومنع امتداده لباقي طوابق العقار.  

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ 6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وتم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومحاولة إخماده.

حريق الطالبية
حريق الطالبية

 

جانب من الحريق
جانب من الحريق

 

حريق محلات الطالبية
حريق محلات الطالبية

 

قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق
قوات الحماية المدنية فى مكان الحريق

 

حريق هائل فى محال الطالبية
حريق هائل فى محال الطالبية

 

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حريق الطالبية

حريق معرض سجاد

حريق لعب اطفال

حريق فيصل

حريق ميدان الساعة

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