حديقة فريال التاريخية.. شاهد على حفر قناة السويس ووجهة الزوار فى بورسعيد (صور)

بورسعيد - محمد عزام

يتوافد على حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حي الشرق -أعرق أحياء المحافظة- المئات من زوار بورسعيد يوميا، وكذلك الزوار من المحافظات الأخرى، نظراً لموقعها المميز والذى كان شاهدا على حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.

وشهدت الحديقة تطوراً كبيراً بعد أن كانت مهملة، وانضمت إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتم تطويرها وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للمواطنين، بالإضافة إلى وضع لافتات ورموز للتاريخ البورسعيدي.

واتخذ العرائس من هذه الحديقة جلسات للتصوير مع التاريخ "فوتوسيشن"، للمناظر الجميلة التى تتمتع بها الحديقة والأشجار التاريخية التى بداخلها.