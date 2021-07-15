اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 03:54 ص
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حديقة فريال التاريخية.. شاهد على حفر قناة السويس ووجهة الزوار فى بورسعيد (صور)

الخميس، 15 يوليه 2021 03:45 ص
حديقة فريال التاريخية.. شاهد على حفر قناة السويس ووجهة الزوار فى بورسعيد (صور)
بورسعيد - محمد عزام

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يتوافد على حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حي الشرق -أعرق أحياء المحافظة- المئات من زوار بورسعيد يوميا، وكذلك الزوار من المحافظات الأخرى، نظراً لموقعها المميز والذى كان شاهدا على حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.
 
وشهدت الحديقة تطوراً كبيراً بعد أن كانت مهملة، وانضمت إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتم تطويرها وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للمواطنين، بالإضافة إلى وضع لافتات ورموز للتاريخ البورسعيدي. 
 
واتخذ العرائس من هذه الحديقة جلسات للتصوير مع التاريخ "فوتوسيشن"، للمناظر الجميلة التى تتمتع بها الحديقة والأشجار التاريخية التى بداخلها. 
 
احد-جوانب-حديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد
احد-جوانب-حديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد

الحديقة-ورمز-المحافظ
الحديقة-ورمز-المحافظ

الزهور-والورود-بالحديقه
الزهور-والورود-بالحديقه

السلالم-داخل-الحديقة-ببورسعيد
السلالم-داخل-الحديقة-ببورسعيد

الشجر-والزرع-في-الحديقة
الشجر-والزرع-في-الحديقة

الورود-والتماثيل-بالحديقة
الورود-والتماثيل-بالحديقة

الورود-والمسجد-بالحديقة
الورود-والمسجد-بالحديقة

تمثال-للجندي-المصري-داخل-الحديقه
تمثال-للجندي-المصري-داخل-الحديقه

جانب-من-الأشكال-الجمالية-بالحديقة
جانب-من-الأشكال-الجمالية-بالحديقة

جانب-من-صناديق-القمامة-بالحديقه
جانب-من-صناديق-القمامة-بالحديقه

حديقة-فريال-واحدى-أماكن-الجلوس-بها
حديقة-فريال-واحدى-أماكن-الجلوس-بها

حديقة-فريال-وشكلها-الجمالى
حديقة-فريال-وشكلها-الجمالى

ري-الحديقة-ببورسعيد
ري-الحديقة-ببورسعيد

ري-الورود-والزرع-بالحديقه
ري-الورود-والزرع-بالحديقه

سلالم-وورود-بالحديقة
سلالم-وورود-بالحديقة

شعار-المحافظة-داخل-الحديقه
شعار-المحافظة-داخل-الحديقه

طرقات-داخل-الحديقه
طرقات-داخل-الحديقه

لافته-بتاريخ-إحدى-الأشجار
لافته-بتاريخ-إحدى-الأشجار

لافته-لحديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد
لافته-لحديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد

مجموعة-من-الورود-بحديقة-فريال
مجموعة-من-الورود-بحديقة-فريال

مسجد-حديقة-فريال
مسجد-حديقة-فريال

مقاعد-بالحديقه
مقاعد-بالحديقه

مناظر-جمالية-داخل-حديقة-فريال
مناظر-جمالية-داخل-حديقة-فريال

منظر-جمالي-بحديقة-فريال
منظر-جمالي-بحديقة-فريال

 


بورسعيد

محافظة بورسعيد

قناة السويس

حديقة فريال

حفل افتتاح قناة السويس

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