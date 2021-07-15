حديقة فريال التاريخية.. شاهد على حفر قناة السويس ووجهة الزوار فى بورسعيد (صور)

يتوافد على حديقة فريال التاريخية التى تقع فى حي الشرق -أعرق أحياء المحافظة- المئات من زوار بورسعيد يوميا، وكذلك الزوار من المحافظات الأخرى، نظراً لموقعها المميز والذى كان شاهدا على حفل افتتاح قناة السويس القديمة بحضور ملوك وأمراء العالم.
وشهدت الحديقة تطوراً كبيراً بعد أن كانت مهملة، وانضمت إلى مبادرة "حدائق بلا أسوار"، وتم تطويرها وإزالة أسوارها وفتحها مجانا للمواطنين، بالإضافة إلى وضع لافتات ورموز للتاريخ البورسعيدي.
واتخذ العرائس من هذه الحديقة جلسات للتصوير مع التاريخ "فوتوسيشن"، للمناظر الجميلة التى تتمتع بها الحديقة والأشجار التاريخية التى بداخلها.
احد-جوانب-حديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد
الحديقة-ورمز-المحافظ
الزهور-والورود-بالحديقه
السلالم-داخل-الحديقة-ببورسعيد
الشجر-والزرع-في-الحديقة
الورود-والتماثيل-بالحديقة
الورود-والمسجد-بالحديقة
تمثال-للجندي-المصري-داخل-الحديقه
جانب-من-الأشكال-الجمالية-بالحديقة
جانب-من-صناديق-القمامة-بالحديقه
حديقة-فريال-واحدى-أماكن-الجلوس-بها
حديقة-فريال-وشكلها-الجمالى
ري-الحديقة-ببورسعيد
ري-الورود-والزرع-بالحديقه
سلالم-وورود-بالحديقة
شعار-المحافظة-داخل-الحديقه
طرقات-داخل-الحديقه
لافته-بتاريخ-إحدى-الأشجار
لافته-لحديقة-فريال-التاريخية-ببورسعيد
مجموعة-من-الورود-بحديقة-فريال
مسجد-حديقة-فريال
مقاعد-بالحديقه
مناظر-جمالية-داخل-حديقة-فريال
منظر-جمالي-بحديقة-فريال
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