اليوم السابع
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حبس 12 شخصا بعد تدوال فيديو على فيس بترويجهم المخدرات فى مدينة نصر

الخميس، 15 يوليه 2021 02:43 م
حبس 12 شخصا بعد تدوال فيديو على فيس بترويجهم المخدرات فى مدينة نصر حملات امنيه ،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة مدينة نصر، بحبس  12 شخصا  لبيعهم مواد مخدرة بعد تداول فيديو بتضرر شخص من المتهمين  4 أيام على ذمة التحقيق.

وبالنسبة لما تم تداوله بإحدى الحسابات على موقع التواصل الإجتماعى (فيس بوك) متضمناً مقطعين مصورين تضرر خلالهما صاحب الحساب من قيام بعض الأشخاص بمنطقة زهراء مدينة نصر، بالتعاطى والإتجار فى المواد المخدرة، تمكنت الأجهزة الأمنية من استهداف البؤر الإجرامية التى تقوم بالترويج للمواد المخدرة بالمنطقة المشار إليها بعدة حملات أمنية كان آخرها بتاريخ 11 يوليو، وأسفرت عن ضبط عدد 12 متهم من العناصر الإجرامية حال قيامهم بترويج وبيع المواد المخدرة وبحوزتهم كميات متنوعة من المواد المخدرة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

 
 

 

 

 


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