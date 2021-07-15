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حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة صندوق تبرعات من مسجد فى حلوان

الخميس، 15 يوليه 2021 02:16 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة سرقة صندوق تبرعات من مسجد فى حلوان حبس - أرشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة حلوان، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيق، بتهمة سرقة صندوق تبرعات من أحد المساجد. وكشفت  أجهزة الأمن ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات، فى منطقة حدائق حلوان، وتم ضبط مرتكب الواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لكشف ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يتضمن قيام شخص مجهول بسرقة صندوق تبرعات من أمام أحد المساجد بمنطقة حدائق حلوان بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة لمروره بضائقة مالية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 


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