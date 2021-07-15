اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 05:59 م
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حبس شخص انتحل صفة صحفى سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لسبه نائبة بالغربية

الخميس، 15 يوليه 2021 04:37 م
حبس شخص انتحل صفة صحفى سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لسبه نائبة بالغربية حبس - أرشيفية
الغربية - مصطفى عادل

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قضت محكمة طنطا الاقتصادية بمحافظة الغربية، بمعاقبة شخص انتحل صفة صحفي وتعديه بالسب على أحد نواب البرلمان بكفر الزيات بالسجن عامين وغرامة 300 ألف جنيه و40 ألف جنيه علي سبيل التعويض المدني المؤقت.
 
كانت نائبة برلمانية بكفر الزيات قد حررت محضراً ضد المتهم تتهمه بالتعدي عليها بالسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.
 
وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للمحكمة الاقتصادية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.
 
وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد باشر التحقيقات في البلاغ بعد إصداره قرارا بضبط وإحضار المتهم والاستماع لأقوال دفاع النائبة البرلمانية وشهادة الشهود وأقوال المتهم وقرر حبسه 4 أيام وتم تجديده  15 يوما عدة مرات و  إحالته للمحكمة الاقتصادية بطنطا والتي أصدرت حكمها المتقدم.

 


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محكمة طنطا الاقتصادية

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سب نائبة برلمانية بالغربية

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