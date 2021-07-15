حبس شخص انتحل صفة صحفى سنتين وغرامة 300 ألف جنيه لسبه نائبة بالغربية

كانت نائبة برلمانية بكفر الزيات قد حررت محضراً ضد المتهم تتهمه بالتعدي عليها بالسب والقذف علي مواقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وتم القبض على المتهم وحبسه على ذمة التحقيقات وإحالته للمحكمة الاقتصادية التي تداولت القضية وأصدرت حكمها المتقدم.

وكان المستشار محمد الشرنوبي رئيس نيابة كفرالزيات قد باشر التحقيقات في البلاغ بعد إصداره قرارا بضبط وإحضار المتهم والاستماع لأقوال دفاع النائبة البرلمانية وشهادة الشهود وأقوال المتهم وقرر حبسه 4 أيام وتم تجديده 15 يوما عدة مرات و إحالته للمحكمة الاقتصادية بطنطا والتي أصدرت حكمها المتقدم.