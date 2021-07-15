اليوم السابع
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حبس المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة على "التسعيرة" بالزيتون

الخميس، 15 يوليه 2021 03:49 م
حبس المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة على "التسعيرة" بالزيتون حبس_ارشيفية
كتب عبد الله محمود

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أمرت نيابة الزيتون الجزئية، حبس المتهمين بقتل جزار وإصابة شقيقه فى مشاجرة نشبت بينهما، بسبب خلافات على تسعيرة عرض اللحوم بالمحل خاصتهم، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

 

البداية كانت بتلقى ضباط مباحث قسم شرطة الزيتون، بلاغا من الأهالى يفيد بنشوب مشاجرة بين جزارين، بسبب وضع تسعيره أقل من سعر الاستهلاك لجذب أكبر عدد من الزبائن، حيث تشاجر المتهم مع المجنى عليه وشقيقه، واعتدى عليهما بالتعاون مع آخرين بسلاح أبيض، ما أدى إلى مصرع أحدهما وإصابة شقيقه.

 

تم ضبط المتهمين وبحوزتهم السلاح المستخدم في الواقعة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الجناة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، كما تم إخطار النيابة العامة، التى تولت مباشرة التحقيق، والتى أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيق.


حبس المتهمين

مقتل جزار

نشوب مشاجرة

تعليق تسعيره

قسم الزيتون

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