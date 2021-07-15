جامعة أسيوط توقع مشروع بحثى دولى بين مصر والصين فى مجال إنتاج الدواجن

أسيوط هيثم البدرى

أعلن الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط عن توقيعه عقد المشروع البحثى المشترك بين كلية الزراعة- جامعة أسيوط وبين أكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية والذى يهدف إلى رفع الإنتاجية من إنتاج الدواجن وفق أسس علمية حديثة.

وقال الدكتور طارق الجمال، إن المشروع يأتى ثمرة للتعاون المثمر الدولى بين الجانبين فى أطار جهود جامعة أسيوط لتعزيز التعاون الدولى مع المؤسسات العلمية العريقة من أجل تشجيع وتحسين البحث العلمى ورفع مكانة الجامعة دوليا.

وكشف الدكتور أحمد المنشاوى نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن المشروع مستمر لمدة 3 سنوات وممول من هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا و الابتكار المصرية بقيمة مليون وثلاثمائة ألف جنية مصرى ومن الجانب الصينى بقيمة مليون ونصف يوان من وزارة العلوم والتكنولوجيا الصينية أى ما يوازى حوالى أربعة ملاين جنية مصري.

وعن تفاصيل المشروع، صرح الدكتور عادل محمد محمود عميد كلية الزراعة أن المشروع يعتبر خطوة هامة فى جهود كلية الزراعة لسد الفجوة الغذائية فى إطار توجيهات القيادة المصرية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى لتقليل الفجوة الغذائية وزيادة الإنتاج الغذائى المصرى، أن المشروع يهدف إلى رفع الكفاءة الإنتاجية لدجاج اللحم تحت ظروف الإجهاد الحرارى و زيادة أنتاج الدواجن من خلال تقليل نفوق الطيور وزيادة مناعتها ومقاومتها للإجهاد الحرارى وتقليل الاعتماد على المضادات الحيوية فى السلالات التجارية.

وأضاف الدكتور عادل عميد الكلية وسوف يتم تنفيذ هذا المشروع فى كلا من قسم إنتاج الدواجن بكلية الزراعة بجامعة أسيوط تحت أشراف الدكتور خالد ابو العز فؤاد الأستاذ المساعد بالقسم والباحث الرئيسى للمشروع، وفى قسم تغذية الحيوان بأكاديمية جواندونج للعلوم الزراعية بالصين تحت إشراف البروفيسور (Chen Wei) الأستاذ بالأكاديمية.