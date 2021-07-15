جامعة أسيوط تستقبل لجنة تحكيم مشروعات تخرج طلاب قسم النحت بفنون جميلة

استقبل الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، أعضاء لجنة تحكيم مشروعات تخرج الدفعة الأولي من طلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة للعام الجامعي 2020 / 2021، والتي ضمت الدكتور محمد جلال حسن نائب رئيس جامعة المنيا السابق وأستاذ النحت الفراغي والميداني بقسم النحت جامعة المنيا ، والدكتور وجيه عبده عبد الغني أستاذ النحت ورئيس قسم النحت سابقاً بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا، والدكتور إيهاب عبد الله أستاذ النحت البارز والميدالية ورئيس قسم النحت بكلية الفنون الجميلة جامعة المنيا ، والدكتور يوسف محمود إبراهيم أستاذ النحت البارز والميدالية وعميد كلية الفنون الجميلة السابق بجامعة الأقصر، والدكتور محمد عبد الحكيم أستاذ النحت البارز والميدالية ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب بجامعة أسيوط، والدكتور منصور المنسي أستاذ النحت وعميد كلية الفنون الجميلة السابق بأسيوط ، والدكتور محسن محمد سليم أستاذ النحت الفراغي والميداني بكلية الفنون الجميلة بالجامعة ، وبمشاركة الدكتورة سحر بطرس وكيل كلية الفنون الجميلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور محمد ثابت بداري رئيس قسم التصوير بكلية الفنون الجميلة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالكلية ومعاونيهم من مختلف التخصصات .

وفي مستهل اللقاء، رحّب الدكتور أحمد المنشاوي بمشاركة هذه الكوكبة المتميزة من رواد وأساتذة فن النحت في مناقشة مشروعات تخرج الطلاب وتقييمها، وأثني في ذلك علي التطور الكبير والإبداع اللائق والمتميز الذي قدمه الطلاب وانعكس أثره في مشروعاتهم وتصميماتهم المتميزة والمبتكرة خاصةً في ظل التداعيات الصعبة التي فرضتها جائحة كورونا، موجهاً في ذلك خالص شكره لأساتذة قسم النحت علي إسهاماتهم وجهودهم في دعم الطلاب علي نحو يتوافق مع متطلبات سوق العمل وبشكل يعزز من رفع كفائتهم المهنية.

كما أشار الدكتور أحمد المنشاوي، خلال اللقاء، إلى دور الفن وارتباطه بمختلف المجالات الطبية والعلمية والاجتماعية وأثره علي تطوير السلوكيات الإنسانية والعادات الإيجابية السليمة فضلاً عن تعزيز الإبداع وتطوير الشخصية والقدرة علي التفاعل البناء مع المجتمع، مؤكداً علي تواصل دعم الجامعة لكلية الفنون الجميلة لكونها منبعاً للجمال والرقي ودورها في إحداث نقلة نوعية جمالية علي أعلي مستوي داخل محيط الجامعة وخارجها.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد عبد الحكيم علي أهمية هذا الحدث الهام الذي يحتفل فيه الطلاب بانتهاء مرحلة هامة من حياتهم الأكاديمية ومناقشة مشروعات تخرجهم التي بذلوا فيها الكثير من الجهد والعمل، مشيراً إلي تنوع الأعمال الطلابية المقدمة والتي تتضمن في مجملها 5 مشاريع من بينها مشروع واحد في تخصص النحت والتشكيل الفراغي 2 في النحت البارز والميدالية، و2 في العرائس والمجسمات، داعياً الطلاب الي استمرار ممارسة تلك المواهب والمهارات بعد تخرجهم والعمل علي نشر ثقافة الفنون علي نحو جيد ومثمر .

وحول تفاصيل المشروعات، أوضح الدكتور منصور المنسي، أن المشروع الأول في تخصص النحت والتشكيل الفراغي جاء بعنوان " رحلة " وتمّ تصميمه من خامة الطين الأسواني وذلك تعبيراً عن رحلة تقدم الحضارات وارتباط الفن والعلم بتقم الأمم وصياغة ذلك في تشكيل نحتي يستلهم ما قدمته الحضارة الفرعونية من تشكيلات وحلول فنية ، كما تناول جاء المشروع الثاني في تخصص النحت البارز بعنوان " صراع " واعتمد الطالب خلاله علي خامة الطين الأسواني لتجسيد تجربة إنسانية فريدة لفتاة حالمة متمردة صلبة تواجه لكمات الواقع الأليم , بينما تناول المشروع الثالث بعنوان "الموسيقي" من خلال خامة الطين الأسواني حوار الجسد الأنثوي والموسيقي وتناغم إيقاع الظل والضوء بما يحقق جماليات الرؤية البصرية وتوازن التصميم تحت سطوة الجملة النحتية .

كما أضاف الدكتور منصور المنسي، أن مشروعيّ العرائس والمجسمات جاء الأول منهم ،معبراً عن مونولوج الدندورمة القديم الذي يشير إلي التراث الشعبي، بينما يشير الثاني لتجسيد شخصيات من مسرحية مدرسة المشاغبين وذلك من خلال تصميم عرائس حركية ومجسمات مصممة من خامات الفلين والماريونيت والخشب والأزياء المختلفة، ويتم تقييم الطلاب في مراحل التصميم المختلفة ابتداء من الفكرة والتكوين وتجهيز العمل الفني وحتي المعالجة التشكيلية النهائية للمشروع.

وفي ختام اللقاء، أجري الدكتور أحمد المنشاوي، جولة تفقدية داخل المعرض الفني لمشروعات تخرج طلاب قسم النحت بكلية الفنون الجميلة، معرباً عن إعجابه بالأعمال المقدمة وتناولها لموضوعات مختلفة في إطار من الحرفية والأداء المتميز، وداعياً إياهم لمواصلة النجاح والتميز نحو مستقبل أفضل.