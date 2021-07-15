اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 01:26 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

تونس: إعادة فتح المساجد الكبرى بطاقة استعاب 50% وتعليق صلاتى الجمعة والعيد

الخميس، 15 يوليه 2021 12:44 م
تونس: إعادة فتح المساجد الكبرى بطاقة استعاب 50% وتعليق صلاتى الجمعة والعيد الرئيس التونسى قيس سعيد
إيمان حنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت تونس، اليوم، السماح بإقامة الصلوات بالمساجد والجوامع بداية من اليوم الخميس 15 جويلية الجاري، مع الالتزام بتطبيق البروتكول الصحي وتحديد طاقة الاستعاب بنسبة 50%، ومع تعليق صلاتي الجمعة والعيد إلى حين إشعار آخر. وفق إذاعة شمس التونسية.

وتشهد تونس تفشيا لوباء كورونا ما دفع الخارجية الأمريكية فى بيان لها، لتحذير رعاياها بعدم السفر إلى تونس توقيا من انتشار فيروس كورونا، حيث تم ادراج تونس ضمن أعلى مستوى لحالات الطوارئ ألا وهو المستوى الرابع.

واتخذت السلطات التونسية إجراءات عاجلة للحد من تفشى الوباء ، من بينها تضييق نطاق تحرك المواطنين وتشديد القيود عليها وإجراءات الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها.

وعلى صعيد متصل، وفى ظل الإنهاك الذى يعانى منه القطاع الصحى سارعت العديد من الدول لتقديم المساعدات الطبية لتونس، وقررت السلطات الفرنسية منح تونس 800 ألف جرعة تلقيح لمجابهة فيروس كورونا، حسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال اتال. وفق ما نقلت إذاعة الشمس التونسية.

وستمنح فرنسا تونس جملة من المعدات الطبية بهدف تخفيف وطأة جائحة كورونا، خاصة أن تونس بصدد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات اليومية.


تونس

اخبار تونس

كورونا

تفشى كورونا فى تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة