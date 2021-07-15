تونس: إعادة فتح المساجد الكبرى بطاقة استعاب 50% وتعليق صلاتى الجمعة والعيد

إيمان حنا

أعلنت تونس، اليوم، السماح بإقامة الصلوات بالمساجد والجوامع بداية من اليوم الخميس 15 جويلية الجاري، مع الالتزام بتطبيق البروتكول الصحي وتحديد طاقة الاستعاب بنسبة 50%، ومع تعليق صلاتي الجمعة والعيد إلى حين إشعار آخر. وفق إذاعة شمس التونسية.

وتشهد تونس تفشيا لوباء كورونا ما دفع الخارجية الأمريكية فى بيان لها، لتحذير رعاياها بعدم السفر إلى تونس توقيا من انتشار فيروس كورونا، حيث تم ادراج تونس ضمن أعلى مستوى لحالات الطوارئ ألا وهو المستوى الرابع.

واتخذت السلطات التونسية إجراءات عاجلة للحد من تفشى الوباء ، من بينها تضييق نطاق تحرك المواطنين وتشديد القيود عليها وإجراءات الحجر الصحي الشامل في العاصمة والولايات المجاورة لها.

وعلى صعيد متصل، وفى ظل الإنهاك الذى يعانى منه القطاع الصحى سارعت العديد من الدول لتقديم المساعدات الطبية لتونس، وقررت السلطات الفرنسية منح تونس 800 ألف جرعة تلقيح لمجابهة فيروس كورونا، حسب ما أعلنه الناطق باسم الحكومة الفرنسية جابريال اتال. وفق ما نقلت إذاعة الشمس التونسية.

وستمنح فرنسا تونس جملة من المعدات الطبية بهدف تخفيف وطأة جائحة كورونا، خاصة أن تونس بصدد تسجيل أرقام قياسية في عدد الإصابات والوفيات اليومية.