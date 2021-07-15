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تكريم "منى فتاة العربة" من الرئيس السيسي فى احتفالية حياة كريمة للمرة الثانية

الخميس، 15 يوليه 2021 11:37 م
تكريم "منى فتاة العربة" من الرئيس السيسي فى احتفالية حياة كريمة للمرة الثانية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، منى السيد الشهيرة بـ"فتاة العربة" بمحافظة الإسكندرية والتى منحها الرئيس سيارة وشقة تقديرا لمجهودها وحبها فى العمل، وذلك خلال احتفالية حياة كريمة التى أقيمت فى استاد القاهرة، وهو التكريم الثانى لها من الرئيس.

وكانت صور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي لسيدة تشد عربة بسيطة بمحافظة الإسكندرية وتواصلت الرئاسة معها عام 2016 واستضافها الرئيس فى قصر الاتحادية، ثم شاركت بجوار الرئيس فى مؤتمر الشباب، وذلك لتقديرها وحبها فى العمل.

وكانت منى السيد الشهيرة بفتاة العربة تسلمت شقتها بمنطقة سيدى بشر بشارع 30 المكونة من غرفتين وصالة بجميع المفروشات والأثاث، فى حفل حضره وزير الإسكان والمحافظ وأفراد أسرتها، كما تسلمت سيارة لتساعدها فى عملها.

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الاسكندريه

فتاه العربة

حياه كريمه

منى فتاه العربة

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