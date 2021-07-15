تكريم جديد من الرئيس بمؤتمر حياة كريمة لفتاة التروسيكل الأقصرية مروة العبد

الأقصر – أحمد مرعى

تكريم جديد حصلت عليه "مروة العبد" فتاة التروسيكل بمحافظة الأقصر، والتى تم تكريمها فى المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي فى استاد القاهرة، وهى التى كرمها الرئيس من قبل فى نوفمبر 2018 واستقبلها داخل قصر الاتحادية للتأكيد على إعجابه بكفاحها في مواجهة الظروف المعيشية الصعبة ومساعدة والدها الذي يعمل خفيرا- في زواج شقيقتها وتجهيز أخرى مخطوبة حالياً للزواج.

وتعتبر مروة أحمد الجهلان العبد، 29 سنة، ابنة قرية البعيرات بمحافظة الأقصر، إحدى الفتيات المصريات اللاتى حصلن على التكريم والدعم من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لدعم مسيرتها في الكفاح والشقاء من أجل لقمة العيش الحلال، والتى عاشت حلما سعيدا منذ 3 سنوات مضت بعد لقائها مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، ولم تكن تتوقع أن تشاهد الرئيس ويقابلها بنفسه في قصر الاتحادية، مؤكدةً وقتها أن ما قام به الرئيس معها ووالدها خطوة تشعرها بالفخر بأنها مواطنة مصرية يري الرئيس معاناتها ويهتم بلقائها، موضحةً أنها قالت في لقاء سابق بإحدى القنوات الفضائية أنها تتمني أن يري الرئيس السيسي معاناتها، وهو ما حدث بالفعل باستقباله لها في قصر الاتحادية وتقديم شقة هدية لها ولأسرتها.

وأكدت مروة العبد، لـ"اليوم السابع"، أنها لم تخجل من العمل بقيادة التروسيكل في قريتها للحصول علي لقمة العيش الحلال ولكن الجميع كان يسخر منها في البداية، وبعد لقاء الرئيس السيسي في 2018 كل أهل قريتها يفخرون بها ويحتفلون أمام منزلها، موضحةً أنها صبرت وتعبت عدة سنوات لمساعدة أسرتها.

وأوضحت مروة العبد أنها تبذل أقصى ما فى وسعها لمساعدة أسرتها وتوفير الحد الأدنى لهم من متطلبات الحياة، ومشيرةً إلى ضرورة تمتع الشباب بالجدية وبذل الجهد اللازم من أجل تغيير واقعهم والوصول إلى أهدافهم، حيث إنها عملت سائقة على التروسيكل بعد قيامها بالعمل فى عدة أعمال ومنها حمل الطوب والأسمنت وأجولة الدقيق والقمح لمساعدة أسرتها ودعم شقيقاتها فى زواجهن، حيث تقوم بتوصيل الأطفال للمدارس صباحاً وتعيدهم لمنازلهم فى المساء وتحصل على أجرة شهرية من أولياء أمور الأطفال وتدخل بها "جمعية" لتوفير جهاز شقيقاتها الأصغر منها.

وقال الحاج أحمد الجهلان العبد 60 سنة إنه يتمنى من الله التوفيق لابنته خلال الفترة المقبلة، قائلاً: "مروة عملت معانا أكتر من الرجالة ولو كان عندي ولد مكانش هيساعدني زي ما بتعمل مروة، ولو كانت الظروف أفضل وعندي زرع أو ورث زي باقي أهالينا مكنتش خليتها طلعت من البيت، وأنا راجل غلبان وظروفنا هي اللي حكمت علينا بالوضع ده، والحمد لله ربنا كرمني بأحسن رجالة لبناتي الثلاثة، وأتمني الرابع جوز مروة يكون حد يستاهلها، لأنها جدعة وطيبة وكل جيرانها بيحبوها".



لقاء الرئيس مع مروة العبد فى 2018



لقاء سابق لليوم السابع مع مروة ووالدها



لقاء سابق مع الرئيس السيسى