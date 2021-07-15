تعيين رامي محمد بعضوية مجلس إدارة "المصرية للاتصالات" بدلًا من بكر عبد الوهاب

كتبت هبة السيد

أعلنت الشركة المصرية للاتصالات ، اجتماع مجلس إدارة الشركة أمس الأربعاء، وأحيط بقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء رقم 1596 بتاريخ 11 يوليو 2021 بشأن تعيين اللواء أ.ح رامي محمد محمد علي خلفًا للواء أ.ح بكر محمد عبد الوهاب محمد البيومي.

كما قررت الشركة، إعادة تشكيل لجنة المراجعة لتضم كلًا من محمد كمال الدين بركات رئيسًا، وكلًا من اللواء أ.ح رامي محمد محمد علي، ومحمد سعيد محمد سلطان عضوًا.

وتضم قائمة المديرين التنفيذين الداخليين بالشركة المصرية للاتصالات كلا من المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، والمهندس عبد الستار عبد السلام الشيخ نائب الرئيس التنفيذي لشئون المناطق، المهندس محمد حسن شمروخ نائب أول الرئيس التنفيذي للشئون المالية والإدارية، المهندس محمد حسن أبو طالب نائب الرئيس التنفيذي للشئون التجاري، سيف الله ممدوح محمود منيب نائب الرئيس التنفيذي لشئون الدولي والمشغلين، والمهندس محمد حسين الفوي نائب الرئيس التنفيذي للشئون الفنية، وعصام محمد عبد الدايم السيد نائب الرئيس التنفيذي للموارد البشرية.

ويضم مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات كلًا من الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس الإدارة-غير تنفيذي، المهندس عادل حامد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب-تنفيذي، اللواء بكر محمد عبد الوهاب البيومي، المهندس محمد نصر الدين علي، حسين يسري جمال الدين، طارق محمد طنطاوي، طارق محمد أبو علم، إبراهيم توفيق هيكل-أعضاء غير تنفيذين، محمد حسن شمروخ-تنفيذي، وكلا من أحمد محمد أبو علي، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان، محمد كمال الدين بركات أعضاء مستقلين.