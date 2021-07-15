تعليم بنى سويف : 5194 طالبا حضروا امتحان الجغرافيا وتغيب 13

بنى سويف هانى فتحى

أكدت سهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة ،حيث يؤدي اليوم الخميس طلاب الشعبة الأدبية الامتحان فى مادة الجغرافيا وعددهم 5207 طالباً وطالبة ،وقد حضر الامتحان 5194، فى حين تغيب 13 طالباً (بنسبة حضور 99.7%)، مشيرة إلى إجمالى عدد الطلاب المتقدمين للامتحان (أدبى وعلمي) 16 ألف و772طالباً وطالبة فى 62 لجنة رئيسية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

جاء ذلك خلال التقرير الذى عرضته وكيل الوزارة على المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم ،لمتابعة سير امتحانات الثانوية العامة، والاطمئنان على توافر المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال الامتحانات.

وأكد المحافظ على أهمية متابعة الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية وتنظيم عملية الدخول والخروج للطلاب، وتسليم المستلزمات الوقائية اللازمة من الكمامات، والتأكد من ارتدائها واستعمالها بالشكل السليم وقياس درجة حرارة الطلاب، مع الالتزام بالعدد المحدد داخل اللجنة الواحدة، والتأكد من توافر وسائل التهوية والإضاءة المناسبة، ومشدداً على ضرورة التعامل مع أية مواقف طارئة أولا بأول، مع ضمان توافر التواصل العاجل بين غرف العمليات الرئيسية والفرعية بالوزارة والمديرية والادارات التعليمية.