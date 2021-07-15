تعليم الوادى الجديد: 99.8% نسبة حضور طلاب الأدبى لأداء امتحان الجغرافيا

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الجغرافيا بلغت 99.88% بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ولم ترد أية شكاوى من الامتحان، كما لم يتم تحرير أية محاضر غش للطلاب، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية اية ملاحظات بشأن الإمتحانات.