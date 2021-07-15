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الخميس، 15 يوليه 2021 12:57 م
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تعليم الوادى الجديد: 99.8% نسبة حضور طلاب الأدبى لأداء امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 12:25 م
تعليم الوادى الجديد: 99.8% نسبة حضور طلاب الأدبى لأداء امتحان الجغرافيا غرف عمليات التربية والتعليم بالوادي الجديد
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الخميس، أن إجمالى نسبة حضور طلاب الشعبة الأدبية لآداء إمتحان مادة الجغرافيا بلغت 99.88% بجميع الادارات التعليمية الخمس بالمحافظة، ولم ترد أية شكاوى من الامتحان، كما لم يتم تحرير أية محاضر غش للطلاب، ولم تتلق غرفة عمليات المديرية اية ملاحظات بشأن الإمتحانات. 

واستقبلت لجان محافظة الوادي الجديد، اليوم الخميس طلاب الشعبة الأدبية بـ10 لجان امتحانية علي مستوي مراكز المحافظة لآداء إمتحان مادة الجغرافيا بدأت من 10 وحتى 1 ظهرا وسط إجراءات إحترازية مشددة.
 
وأشاد وكيل التعليم بالمحافظة بالتزام الجميع بكافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا وإنضباط سير منظومة العمل على الوجه الأمثل .
 
 
 
 

 


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