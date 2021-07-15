اليوم السابع
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تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

الخميس، 15 يوليه 2021 10:55 ص
تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية صلاة العيد - أرشيفية
كتب محمود راغب

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أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو .
 
وينشر "اليوم السابع" مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021،  فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى : 
 
القاهرة 5:32
الجيزة 5:32
الإسكندرية 5:35
بورسعيد 5:25
السويس 5:27
العريش 5:19
الطور 5:26
سانت كاترين 5:24
طابا 5:18
شرم الشيخ 5:24
دمنهور 5:33
طنطا 5:31
المنصورة 5:29
الزقازيق 5:30
بنها 5:31
شبين الكوم 5:32
كفر الشيخ 5:31
الفيوم 5:35
بنى سويف 5:34
المنيا 5:38
أسيوط 5:38
سوهاج 5:37
قنا 5:34
أسوان 5:37
أبو سمبل 5:45
مرسى مطروح 5:45
الغردقة 5:27
الخارجة 5:47
الإسماعيلية 5:26
دمياط 5:27
السلوم 5:53
نويبع 5:20
حلايب 5:25
شلاتين 5:28
 
 
 
 

صلاه العيد

موعد صلاه العيد

موعد صلاه عيد الاضحى

وقت صلاة العيد

عيد الاضحى

العيد

موعد عيد الاضحى

غره ذو الحجه

ذو الحجه

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