تعرف على مواعيد صلاة عيد الأضحى 2021 بمدن ومحافظات الجمهورية

كتب محمود راغب

أيام معدودة باتت تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك ، حيث تكون وقفة عرفات لعام 1442 هجريا فلكيا يوم الاثنين 19 يوليو، ويكون عيد الأضحى، يوم الثلاثاء 20 يوليو .

وينشر "اليوم السابع" مواعيد ووقت صلاة عيد الأضحى المبارك 2021، فى مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية كما يلى :

القاهرة 5:32

الجيزة 5:32

الإسكندرية 5:35

بورسعيد 5:25

السويس 5:27

العريش 5:19

الطور 5:26

سانت كاترين 5:24

طابا 5:18

شرم الشيخ 5:24

دمنهور 5:33

طنطا 5:31

المنصورة 5:29

الزقازيق 5:30

بنها 5:31

شبين الكوم 5:32

كفر الشيخ 5:31

الفيوم 5:35

بنى سويف 5:34

المنيا 5:38

أسيوط 5:38

سوهاج 5:37

قنا 5:34

أسوان 5:37

أبو سمبل 5:45

مرسى مطروح 5:45

الغردقة 5:27

الخارجة 5:47

الإسماعيلية 5:26

دمياط 5:27

السلوم 5:53

نويبع 5:20

حلايب 5:25

شلاتين 5:28