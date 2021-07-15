اليوم السابع
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تعرف على معاون محافظ كفر الشيخ بعد تكريمه من الرئيس بمؤتمر حياة كريمة

الخميس، 15 يوليه 2021 11:45 م
تعرف على معاون محافظ كفر الشيخ بعد تكريمه من الرئيس بمؤتمر حياة كريمة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تميزت محافظة كفر الشيخ بتنفيذ توجهات الدولة والرئيس عبدالفتاح اليسيسي، رئيس الجمهورية، بمنح فرص للشباب لتولي مناصب قيادية، وكان لقرارات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ أثر كبير في تعيين وتكليف عدد من الشباب بمهام اثبتوا جدارتهم، فاتخذ قراراً بتعيين اثنين من المعاونين له الأول محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ للمشروعات، ومنسق حياة كريمة والثاني إسلام طه، معاون محافظ كفر الشيخ، للاستثمار والتسويق، إضافة لعدد من الشباب في العديد من المراكز القيادية سواء داخل الديوان، أو تولي رؤساء مدن فاثبتوا جدارتهم، وحازوا رضا أهالي المحافظة، وأثبتت التجربة ثجاجا كبيراً، وكذلك حازوا ثقة اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، والقيادة الشابة، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ.

ومن بين هؤلاء محمد رأفت، معاون محافظ كفر الشيخ، رئيس وحدة التعاون الدولي، و مدير المكتب الفني، ومنسق حياه كريمة الذي كرمه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، أثناء المؤتمر القومي الأول لحياة كريمة، وحاصل على ليسانس الحقوق، وماجستير في القانون العام، 36 سنة، متزوج وله بنتين ويقيم بكفر الشيخ، بدأ عمله بالمحافظة عضوا بالمتابعة الميدانية بمكتب محافظ كفر الشيخ، ثم مديرا للمتابعة ثم مديرا للمكتب الفني والمتابعة ثم كلفه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، مؤخرا معاونا للمحافظ للمشروعات، نظراً لتميزه بالكفاءة والدقة في العمل والصبر فتم تكليفه لمتابعة المشروعات القومية، بالإضافة للمشروع الرئاسي حياة كريمة.

حصل معاون محافظ كفر الشيخ على البرنامج المتخصص ديواني كفء الأكاديمية الوطنية للتدريب عام 2020م.يتميز بالدقة ومتابع جيد للمشروعات، ولديه كافة التفاصيل الدقيقة للمشروعات بالمحافظة وملم بكل صغيرة وكبيرة بها، منحه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ثقته في ذلك.

اثاء مناقشة مبادرة حياة كريمة
اثاء مناقشة مبادرة حياة كريمة

 

محافظ كفر الشيخ ونائبه والمعاون اثناء تفقدهم حياة كريمة بمطوبس
محافظ كفر الشيخ ونائبه والمعاون اثناء تفقدهم حياة كريمة بمطوبس

 

محافظ كفر الشيخ ونائبه ومعاون المحافظ محمد رأفت
محافظ كفر الشيخ ونائبه ومعاون المحافظ محمد رأفت

 

محمد رأفت معاون كفر الشيخ الذي كرمه الرئيس
محمد رأفت معاون كفر الشيخ الذي كرمه الرئيس

 

محمد رأفت منسق حياة كريمة بكفر الشيخ
محمد رأفت منسق حياة كريمة بكفر الشيخ

 


كفر الشيخ

الرئيس السيسى

معاون محافظ كفر الشيخ

حياة كريمة

نائب محافظ كفر الشيخ

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