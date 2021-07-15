اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:17 م
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تعرف على كيفية استخراج بدل تالف رخص القيادة إلكترونيا

الخميس، 15 يوليه 2021 11:36 ص
تعرف على كيفية استخراج بدل تالف رخص القيادة إلكترونيا مرور - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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​​توجد مجموعة من الإجراءات التي يمكن من خلالها ​​​​استخراج بدل تالف رخصة المركبة من خلال بوابة مرور مصر الإلكترونية بدون الذهاب إلى وحدات التراخيص، ويجب الانتباه لشروط لاستخراج بدل تالف رخص السيارات و منها:

 

-الدخول على بوابة المرور من خلال الرابط التالى https://traffic.moi.gov.eg/Arabic/Pages/default.aspx

-أن تكون حالة الرخصة سارية وأن تكون رخصة وليست تصريح .

-تقديم صورة بطاقة الرقم القومي بعد الاطلاع على الأصل

وجود شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات"​.

-المستندات المطلوبة ومنها صورة بطاقة الرقم القومي سارية والاطلاع​ على الأصل .​

-تقديم الرخصة التالفة .

-شهادة براءة الذمة "شهادة المخالفات".​​

 

 


إدارة المرور

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