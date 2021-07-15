تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل قيد أو ملكية السيارات

كتب عبد الرحمن سيد

أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع السائقين كيفية نقل قيد أو ملكية السيارات، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، ومن تلك الشروط..

- الدخول على بوابة المرور.

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.