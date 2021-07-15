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الخميس، 15 يوليه 2021 01:18 م
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تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل قيد أو ملكية السيارات

الخميس، 15 يوليه 2021 12:02 م
تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لنقل قيد أو ملكية السيارات وحدة تراخيص - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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أتاحت بوابة مرور مصر الإلكترونية، لجميع السائقين كيفية نقل قيد أو ملكية السيارات، لتخفيف الزحام عن منافذ وحدات التراخيص، ومن تلك الشروط..

- الدخول على بوابة المرور.

- تقديم ما يثبت شخصية المالك الجديد للمركبة وصفته ومحل إقامته (بطاقة رقم قومى).

- تقديم السند القانوني الناقل للملكية.

- تقديم شهادة براءة الذمة.

- شهادة المخالفات.

- تقديم وثيقة التأمين الإجباري عن حوادث المركبة والمتضمنة البيانات المعدلة .

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المعدلة بالرخصة.

- فحص المركبة فنيا للتأكد من مطابقة البيانات المثبتة بالرخصة.

 


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