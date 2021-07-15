اليوم السابع
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تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس

الخميس، 15 يوليه 2021 10:08 ص
تعرف على أسعار الدواجن والبيض اليوم الخميس دواجن
كتب أحمد حمادة

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قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تشهد أسعار الدواجن اليوم الخميس 15-7-2021  استقرارا فى السوق المحلى وذلك مع انخفاض الإقبال على الدواجن وزيادة الإقبال على اللحوم الحمراء. 
 
وقال سيد الفيومي -صاحب محل دواجن- إن الوقت الحالي من السنة دائما ما ينخفض الإقبال على الدواجن، مشيرا إلى أن أسعار اليوم سجلت الدواجن البيضاء 26 جنيها للكيلو في المزرعة، والسعر للمستهلك يتراوح بين 29 - 31 جنيها للكيلو. 
 
وأشار الفيومي في تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إلى أن أسعار الدواجن البلدى تتراوح بين الكيلو 41-42 جنيها في المزرعة، ويتراوح سعر المستهلك بين 46-47 جنيها للكيلو، واستقرت أسعار الدواجن المجمدة  الدجاجة وزن 1 كجم صافي 39-42 جنيها، وسعر الدواجن الساسو عند سجلت40 جنيها، وسجلت الدواجن الأمهات 20 جنيها للكيلو. 
 
وفي نفس السياق استقرت أسعار البيض، حيث سجلت كرتونة البيض الأبيض 38 جنيها في المزرعة، وللمستهلك بين 40-42 جنيها للكرتونة، وسجل البيض البلدى 41 جنيها في المزرعة 46-49 جنيها للكرتونة سعر المستهلك.

اسعار

بورصة الدواجن

اسعار البيض

سعر كرتونة البيض

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