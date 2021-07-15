تصادم سيارتين بطريق " زفتي - طنطا " دون وقوع إصابات

الغربية محمد طارق

شهد طريق " زفتي - طنطا " بالقرب من قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نصف نقل مما أدي الي توقف الطريق .