تصادم سيارتين بطريق " زفتي - طنطا " دون وقوع إصابات

شهد طريق " زفتي - طنطا " بالقرب من قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نصف نقل مما أدي الي توقف الطريق .
تلقي اللواء هاني مدحت مدير آمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة ، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل القرية.
علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية والتنفيذية الي مكان الحادث وتم رفع السيارتين وتيسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
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