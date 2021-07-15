اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:25 م
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تصادم سيارتين بطريق " زفتي - طنطا " دون وقوع إصابات

الخميس، 15 يوليه 2021 02:48 م
تصادم سيارتين بطريق " زفتي - طنطا " دون وقوع إصابات تصادم- أرشيفية
الغربية محمد طارق

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شهد طريق " زفتي - طنطا " بالقرب من قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة في محافظة الغربية ، حادث تصادم سيارة ملاكي بأخري نصف نقل مما أدي الي توقف الطريق .
 
تلقي اللواء هاني مدحت مدير آمن الغربية اخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ من أهالي قرية شبرا قاص التابعة لمركز ومدينة السنطة ، بوقوع حادث تصادم سيارتين بمدخل القرية.
 
علي الفور انتقلت الأجهزة الامنية والتنفيذية الي مكان الحادث وتم رفع السيارتين وتيسير حركة المرور ، وتحرر محضر بالواقعة واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.
 
 

 


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