تجديد حبس مستريح المقطم 15 يوما فى اتهامه بقتل تاجر بسبب مطالبته بالأرباح

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح المقطم، تجديد حبس صاحب شركة ومسجل خطر15 يوما على ذمة التحقيق بتهمة قتل تاجر.

وسرد متهمون أمام رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل ارتكابهم لواقعة قتل تاجر فى منطقة المقطم، حيث أكد صاحب شركة، أنه نظراً لمروره بضائقة مالية، ووجود خلافات مالية بينه وبين المتوفى لقيامه باستلام مبلغ مالى من المجنى عليه بدعوى توظيفها مقابل ربح شهرى، وعدم التزامه بسداد الأرباح، فطالبه المجنى عليه برد المبلغ المالى وهدده بتحريك دعاوى قضائية ضده، فاختمرت فى ذهنه فكرة التخلص من المجنى عليه.

وأضاف صاحب الشركة فى اعترافاته أمام رجال المباحث، أنه استعان بصديقه "عاطل، له معلومات جنائية"، لتنفيذ مخططه واتفق معه على مساعدته فى التخلص من المجنى عليه نظير تحصله على مبلغ مالى، وقام بتسليمه مبلغا ماليا لشراء سلاح نارى "طبنجة"، وقاما باستدراج المجنى عليه وتنفيذ مخططهما بالعقار محل سكن أحدهما، وتخلصا من الجثة بمكان العثور عليها باستخدام سيارة المتهم الأول، واستوليا على سيارة المجنى عليه وحافظة نقوده وهاتفيه المحمولين، وتم القبض عليهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بالعثور على جثة أحد الأشخاص مُلقاة بدائرة القسم، وبالانتقال والفحص تبين أنها لأحد الأشخاص تاجر- مقيم بدائرة قسم شرطة البساتين يرتدى ملابسه كاملة وبها إصابات إثر إطلاق أعيرة نارية، بتكثيف التحريات أمكن التوصل إلى وجود خلافات مالية بين المجنى عليه وصاحب إحدى الشركات مقيم بدائرة القسم، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر وأنه وراء ارتكاب الواقعة، وتم القبض على المتهم الأول والذى أقر باستعانة بعاطل لتنفيذ الواقعة.

تم ضبط المتهم الثانى والذى أقر بأقوال المتهم الأول، وأضاف بقيامه بتفكيك السلاح النارى إلى أجزاء وإخفائها عقب إرتكابه الواقعة، وتم بإرشادهما ضبط (السيارة المستولى عليها "ملك المجنى عليه"- مبلغ مالى "من متحصلات الواقعة"- السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة - السلاح النارى "مفكك إلى أجزاء بأماكن التخلص منها") وأضافا بتخلصهما من هاتفى المجنى عليه وحافظة نقوده بإلقائهم بالطريق العام.