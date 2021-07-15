اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 05:59 م
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تجديد حبس المتهم بشد بلف الخطر بقطار الإسماعيلية بسبب مشاجرة مع راكب 15يوما

الخميس، 15 يوليه 2021 05:00 م
تجديد حبس المتهم بشد بلف الخطر بقطار الإسماعيلية بسبب مشاجرة مع راكب 15يوما قطار ،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الإسماعيلية، تجديد حبس شابين 15 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة التشاجر داخل قطار وتعريض حياة المواطنين للخطر.

وألقت أجهزة الأمن بالإسماعيلية، القبض على عاملين بتهمة التشاجر داخل قطار ركاب وقيام أحد المتهمين بالضغط على "بلف الهواء" الخاص بالقطار، مما أدى إلى تعطله وتعريض حياة الركاب للخطر.

بداية الواقعة عندما نشبت مشادة كلامية بين راكب وآخر، بسبب أولوية الركوب والجلوس في القطار، تطورت إلى تشابك بالأيدي، قام على أثرها فرد أمن القطار بالتحفظ على المتهمين، إلا أن أحد المتهمين غافل فرد الأمن في محطة "التل الكبير" بمدينة الإسماعيلية، وقام "بشد بلف الخطر"، مما أدى إلى توقف القطار وتعطله، تم إبلاغ القطارات القادمة بالتوقف لتفادى اصطدام القطارات، وتم القبض على المتهمين وعرضهما على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

 

 


قطار الإسماعيلية

وقف قطار الإسماعيلية

عامل يشد بلف قطار الإسماعيلية

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