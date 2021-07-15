بيطرى الأقصر يستعد لعيد الأضحى بتجهيز 5 مجازر حكومية لفتحها مجانا للمواطنين

الأقصر - أحمد مرعى

تستعد مديرية الطب البيطرى بمحافظة الأقصر، بقيادة الدكتور محمد بشار، مدير عام المديرية، لاحتفالات المواطنين بعيد الأضحى المبارك، حيث يجرى عمل التجهيزات اللازمة للمجازر الحكومية الـ5 التى تخدم المواطنين والمؤسسات والجمعيات الخيرية خلال أيام عيد الأضحى المبارك.

ومن المقرر أن تقوم مديرية الطب البيطرى بالأقصر، بفتح المجازر الحكومية مجاناً لذبح الأضاحى طوال أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين على مستوى مدن ومراكز المحافظة فى وجود أطباء بيطريين متخصصين، حيث يتم تجهيز المجازر الحكومية على مستوى المحافظة وعددها 5، مقسمة كالآتى (مجزر بمدينة الأقصر، ومجزران بإسنا، ومجزران بأرمنت)، وسيتم فتحها خلال أيام التشريق لاستقبال أضاحى المواطنين وبعض من الجمعيات الأهلية على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وفى نفس السياق، أعدت مديرية الطب البيطري، خطة متكاملة تشمل تشكيل غرفة عمليات بمقر المديرية لتلقى كافة شكاوى المواطنين واستفساراتهم الشرعية والحالة الصحية للأضاحي، كما تقوم بتنظيم عدد من الندوات التوعوية والإرشادية للأهالى حول اختيار الأضاحي، حيث ناشدت الدكتورة دنيا زاد همام مدير عام قسم الإرشاد بمديرية الطب البيطرى، بضرورة الإبلاغ عن أية مخالفات لتجار المواشى بحق المشترين، ومؤكدةً على أنه تم النزول إلى الأسواق لتوعية المواطنين بضرورة التعرف على الأضحية السليمة والمصابة بالأمراض بمجرد التعرف على الأعراض الظاهرية للأمراض، وكذلك عند شراء اللحوم والتأكد من ذبحها داخل المجازر الحكومية المرخصة، كما أشارت الندوات إلى مواصفات اللحوم المذبوحة والتأكد من اشتراطات السلامة بها.