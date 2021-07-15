اليوم السابع
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بوابات تعقيم وكواشف حرارية لطلاب كفر الشيخ لأداء امتحان الجغرافيا

الخميس، 15 يوليه 2021 10:04 ص
بوابات تعقيم وكواشف حرارية لطلاب كفر الشيخ لأداء امتحان الجغرافيا توافد الطلاب
كفر الشيخ- محمد سليمان

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رصدت عدسة اليوم السابع توافد طالبات الثانوية العامه الشعبة الأدبية بكفر الشيخ، لاداء امتحانات مادة الجغرافيا، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية، وتوزيع الكمامات والمطهرات، اضافة للكشف عن المحمول بالعصا الالكتروني.

وحرصت المدارس على تطبيق الإجراءات الاحترازية على الطلاب، حيث تم تنظيم دخول الطلاب من خلال طابور بين كل طالب وزميله مسافة تباعدية، كما قامت المدارس بقياس حرارة الطلاب، كما تم تمرير العصا الإلكترونية على الطلاب لمنع دخول أى طالب بأجهزة أو وسائل غش، كما سمحت اللجان بدخول الطلاب بأجهزة التابلت والكتاب المدرسى.

وتعقد امتحانات الثانوية العامة 2021، كأول ثانوية بنظام البابل شيت، ويؤدى قرابة 649 ألف طالب وطالبة فى الشعبتين العلمية والأدبية الامتحانات، كما يشارك قرابة 133 الف عضو فى الامتحانات ما بين ملاحظ ومراقب ومقدر درجات، وبدأت الامتحانات السبت 10 يوليو وتستمر حتى 2 أغسطس المقبل وتعلن النتيجة بعد أخر امتحان بعشرة أيام على أقصى تقدير.

ووجه الدكتور طارق شوقى. وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، رسالة لطلاب الثانوية العامة، قائلا: إلى أبناء مصر من طلبة الثانوية العامة دفعة 2020:2021 أكملت الدولة المصرية استعداداتها لأداء الامتحانات في أفضل الظروف مع اتمام الإجراءات الاحترازية وتوفير كل السبل لضمان تأدية امتحانات عادلة ونتمنى لكل منكم تحقيق أحلامه والنجاح الباهر .

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