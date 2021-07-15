برهم صالح: أمن العراق وسيادته أمر لا غنى عنه فى استقرار المنطقة

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة عبر التعامل بحسن الحوار والتلاقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله خلال لقائه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكجورك، اليوم الخميس، إن أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة، مؤكدا ضرورة التنسيق في مجابهة تحديات الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة.