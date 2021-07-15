اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:36 م
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برهم صالح: أمن العراق وسيادته أمر لا غنى عنه فى استقرار المنطقة

الخميس، 15 يوليه 2021 03:02 م
برهم صالح: أمن العراق وسيادته أمر لا غنى عنه فى استقرار المنطقة الرئيس العراقي برهم صالح
أ ش أ

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أكد الرئيس العراقي برهم صالح، اليوم الخميس أهمية تخفيف حدة توترات المنطقة عبر التعامل بحسن الحوار والتلاقي.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن صالح قوله خلال لقائه منسق مجلس الأمن القومي الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بريت مكجورك، اليوم الخميس، إن أمن العراق وحماية استقراره وسيادته الكاملة عنصر لا غنى عنه في استقرار وسلام المنطقة، مؤكدا ضرورة التنسيق في مجابهة تحديات الإرهاب، ومواجهة ظاهرة التغيّر المناخي وحماية البيئة.

وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها في المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية في سياق الحوار الاستراتيجي القائم بين البلدين وفقاً للمصالح المشتركة واحترام السيادة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل في مكافحة الإرهاب واستئصال جذوره في كل المنطقة.


العراق

برهم صالح

أمن العراق

التوتر فى العراق

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