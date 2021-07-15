براءة اختراع بهندسة المنصورة لألياف كربونية نانونية تستخدم لتبطين الغواصات

الدقهلية شريف الديب

أعلنت جامعة المنصورة فى بيان لها، نجاح فريق طلابى بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى بكلية الهندسة بتسجيل براءة اختراع بأكاديمية البحث العلمى، لجهاز ينتج ألياف كربون نانومترية، وهى مادة من عنصر الكربون تتكون من ألياف فايبر ذات أطوال تتراوح بين 500 إلى 2500 نانومتر، وبقطر تقريبى 30 نانومتر ليسهل تخيل الأبعاد يمكن أن نأخذ شعرة الإنسان العادى (الشعرة الناعمة) كمثال قطرها 150000 نانومتر تقريبا.

ومع تلك الأبعاد الدقيقة فهى تتمتع بخصائص ميكانيكية وكهربية فائقة، حيث تتحمل جهد كهربائى يصل إلى 1400 أمبير ودرجة حرارة حتى 7000 وأحمال شد تصل إلى 200 جيجا بسكال.

وتعتمد فكرة الجهاز على تكوين فرق جهد كهربائى بين قطبين من الكربون مثبتين عبر حامل ومغمورين على مسافة من سطح ماء العملية ويتم التحكم فى المسافة بينهما عن طريق نظام تحكم بحيث يتم تقريب قطبى الكربون من بعضها حتى ينشأ قوس كهربائى بين القطبين، عند تكون القوس يبدأ الكربون فى التفكك متحولا إلى ألياف الكربون الدقيقة وبعض الشوائب ويتم الفصل بينهما فيما بعض بعدة طرق كيميائية.

والجهاز جديد وفريد من نوعه وتم الشروع فى عمل براءة اختراع، المنتج النهائى للجهاز يعد هو عصب الصناعات الحديثة حيث يحمل خصائص فريدة وبحجم متناهى الصغر، ويتم استخدام المنتج فى صناعة روبوتات محاربة الخلايا السرطانية وفى مجال الصناعات الحربية يدخل فى تغليف الغواصات ليعطيها تحمل اعلى.

كما يتم استخدامه فى صناعة مواد مركبة واستخدامه بمساحات كبيرة على الجانب الهندسى وميكانيكا الفضاء فى تصنيع بعد المعدات التى تحتاج قوة تحمل عالية ووزن ضئيل، ويتم استخدامه فى مجال الصناعات الالكترونية لصناعة الحساسات الحديثة ذات الاحجام الصغيرة.

الجهاز مشروع تخرج طلبة بقسم هندسة الإنتاج والتصميم الميكانيكى – جامعة المنصورة تحت إشراف الدكتور مجدى صموئيل، الدكتور محمد حسين الشافعى والفريق مكون من: أحمد عطية ريحان، أحمد عاصم على، أحمد عزام يمام، حنان أشرف الفيشى، محمد عزب محمد، محمود جودة زهرة.