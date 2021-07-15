بث مباشر لفعاليات المؤتمر الأول لـ"حياة كريمة" بحضور الرئيس السيسي

كتب محسن البديوي

يقدم "اليوم السابع" بثا مباشرا لفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتي الاحتفالية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد أطلق مبادرة (حياة كريمة) في 2 يناير 2019 لتنمية الريف المصري، ثم تحولت لمشروع قومي في مُقتبل عام 2021، لتحسين مستوى المعيشة وجودة الحياة للفئات الأكثر احتياجًا في التجمعات الريفية على مستوى الجمهورية، لتسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات اليومية المقدمة للمواطنين.



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (2)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (2)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (3)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (4)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (5)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (6)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (7)



الرئيس السيسى يطلق المؤتمر الأول لمبادرة حياة كريمة (8)



الرئيس السيسي يحضر المؤتمر الأول لحياة كريمة



الرئيس السيسي يصل مؤتمر حياة كريمة



المواطنون فى مؤتمر حياة كريمة