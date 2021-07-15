بث مباشر.. آثار حريق هائل دمر 5 محلات داخل عقار بمنطقة الطالبية فى فيصل

كتب أحمد عبد الهادى تصوير: دينا رومية

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا من موقع آثار الحريقالذى اندلع بعقار فى منطقة ميدان الساعة بمنطقة الطالبية فى فيصل، والذي تمكنت الحماية المدنية فجر اليوم من السيطرة عليه، بعد أن دمر 4 محلات في الطابق الأرضي والعلوي بالعقار.



حريق الطالبية

واندلع الحريق في الساعة الواحدة والنصف من صباح اليوم الخميس، بالطابق الأرضي الذى يضم محل لعب أطفال ومحل أدوات تجميل، وسوبر ماركت، ومحل للشنط، حيث دمرت ألسنة اللهب جميعها، وامتدت إلى الطابق العلوى الذى يضم معارض للسجاد والموكيت، والتي التهمته أيضا النيران.



محتويات محل السجاد المحترقة

وعقب جهود استمرت لأكثر من 3 ساعات متواصلة من مكافحة النيران، تمكن رجال الحماية المدنية من محاصرة الحريق وإخماد النيران ومنع امتداده لباقي طوابق العقار وقام رجال الحماية المدنية من انقاذ السكان الذين كانوا احتجزوا داخل العقار بسبب الحريق.



الاجهزة المعنية تفحص عقار الطالبية المحترق

وأكدت المعاينة أن الحريق لم يسفر عن أي وفيات أو إصابات سوى بعض الاختناقات نتيجة أدخنة الحريق.



اثار الحريق على الطوابق العلوية من عقار الطالبية

وكانت غرفة عمليات شرطة النجدة، تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة بميدان الساعة فى الطالبية، وعلى الفور تم الدفع بـ6 سيارات إطفاء لمكان الحريق، وعقب تفاقم النيران وامتداها لباقي المحلات المجاورة دفعت قوات الحماية المدنية بـ 4 سيارات أخرى للمساعدة في محاصرة النيران حتى تمت عمليات إخماده، وإتمام عمليات التبريد لمنع تجدد النيران.



اثار حريق فيصل



الاجهزة المعنية تفحص عقار الطالبية المحترق



حريق الطالبية بفيصل



حريق الطالبية



حريق عقار الطالبية