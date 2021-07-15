اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 01:26 م
أكرم القصاص
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انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولى بمحافظة الناصرية فى العراق

الخميس، 15 يوليه 2021 12:01 م
انفجار عبوة ناسفة قرب رتل للتحالف الدولى بمحافظة الناصرية فى العراق القوات العراقية - أرشيفية
أ ش أ

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أكد مصدر أمني عراقي، انفجار عبوة ناسفة بالقرب من رتل تابع لقوات التحالف الدولي في محافظة الناصرية مركز محافظة ذي قار الواقعة جنوب شرقي البلاد. 
وأفاد المصدر الأمني في تصريح اليوم الخميس بأن "عبوة ناسفة انفجرت مستهدفة رتل دعم لوجستي تابع لقوات التحالف الدولي في محافظة الناصرية جنوبي البلاد".. مضيفا أن انفجار العبوة لم يسفر عن وقوع أية إصابات بشرية.
ومن ناحية أخرى، أحبطت القوات الأمنية العراقية محاولة تسلل لعناصر (داعش) الإرهابي في جرف النصر شمالي محافظة بابل.
وذكر الحشد الشعبي العراقي، في بيان اليوم، أن قوة من اللواء 45 ضمن قاطع مسؤولية عمليات الجزيرة في الحشد الشعبي، أحبطت محاولة تسلل لعناصر داعش في جرف النصر شمالي محافظة بابل، موضحا أن مجموعة من عناصر داعش حاولت التسلل إلى المنطقة المذكورة، حيث وقفت لهم قوات اللواء 45 بالمرصاد، وتمكنوا من إفشال محاولتهم، وأثناء عودة القوة انفجرت عبوة ناسفة زرعها التنظيم الإرهابي في منطقة صنيديج في جرف النصر، حيث أسفرت عن مقتل أحد أفراد الأمن.


العراق

القوات العراقية

التحالف الدولى

انفجار عبوة ناسفة فى العراق

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