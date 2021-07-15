انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية بحضور نائب وزير الاتصالات.. صور

الإسماعيلية - السيد فلاح

استقبل المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات للتطوير المؤسسي، وذلك فى إطار تنفيذ ورشة العمل الخاصة بالتحول الرقمي للمحافظة، في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي و رؤية مصر 2030، وذلك بحضور اللواء مجدى عبد الحميد عنانى، السكرتير العام لمحافظة الإسماعيلية، والمهندس هيثم فاروق، مدير وحدات التحول الرقمي بالجهاز الإداري للدولة، وإبراهيم ولاش، مدير العمليات بالتطوير المؤسسي، ورؤساء المراكز والمدن والقرى ونوابهم، ومديري عموم المديريات المحافظة ورؤساء وحدات المتغيرات المكانية.

وأكد المهندس أحمد عصام، نائب محافظ الإسماعيلية، أن المحافظة ضمن المرحلة الأولى فى تطبيق منظومة التحول الرقمي، حيث أنه تم إنشاء البنية التحتية للمحافظة وجارى العمل بالبنية الخاصة بالوحدات المحلية، وقد تناولت الورشة شرح لعدة مفاهيم مختلفة منها الذكاء الاصطناعي والفرق بين الميكنة والتحول الرقمي.

وبدأت الورشة بتناول فترة ما قبل جائحة كورونا وبعد الجائحة، حيث إن المفاهيم الدولية والمعتقدات تم تغييرها بالكامل بعد الجائحة من تغيير نمط سلوك الفرد فى العمل واستبداله بالعمل الإلكتروني وكذلك نشر ثقافة الرقمنة والتعليم عن بعد ووفقا لاحتياجات الإنسان والتي أصبح الإنترنت من الاحتياجات الأساسية للإنسان، ولذلك أطلقت وزارة الاتصالات العديد من المبادرات منها حماية الشباب من مخاطر الإنترنت والتواجد الآمن على صفحات الإنترنت ومبادرة حياة كريمة بلا أمية رقمية ومبادرة المسئول الحكومي المتميز ومبادرة التعلم عن بعد ومبادرة تمكين الشباب للعمل المهني الحر.

وأشارت نائبة وزير الاتصالات، إلى ضرورة تدعيم التحول الرقمي للجهاز الإداري للدولة وذلك لتقديم خدمة متميزة للمواطن بكل كفاءة وتسريع وتيرة العمل بالمراكز والمدن والقرى، حيث إن المواطن عن طريق التحول الرقمي يستطيع الحصول على الخدمة عن طريق القنوات الشرعية لتقديم الخدمة وهى (التوجه المباشر لمكان تلقيه الخدمة، أو الدخول على موقع بوابة الحكومة المصرية والدفع أون لاين، أو البريد المصري الذى يجرى حاليا تطويره، أو شركات القطاع الخاص المرخصة لذلك، أو عن طريق الاتصال بالكول سنتر والدفع عند الاستلام).

وأضافت نائبة وزير الاتصالات، أن الدولة تسعى لتدريب الموظفين وموظفي مراكز التكنولوجيا والقائمين على التحول الرقمي وإمدادهم بقاعدة بيانات واستغلال كافة الموارد وتدعيم البنية التحتية وذلك لتطبيق التحول الرقمي للمحافظة، وأشادت بوحدة الرصد ووحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية التي تم إنشائها بمديرية أمن الإسماعيلية وما شهدته من طفرة تكنولوجية تستحق التقدير.

وشهدت مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية طفرة نوعية فى مجال تسجيل المواليد والوفيات وإنشاء قاعدة بيانات تساعد فى التعداد اللحظي لعدد السكان وكذلك تقديم خدمة إرسال رسالة نصية قصيرة للأب أو أم بمواعيد التطعيمات لأطفالهم.

وخلال الورشة أشار إبراهيم ولاش، مدير العمليات بالتطوير المؤسسي، إلى أهداف تنمية وبناء القدرات الرقمية من تعزيز الأداء الحكومي ودعم آليات الحوكمة والشفافية ومكافحة الفساد والتأثير في رحلة المواطن داخل المؤسسة الحكومية وكذلك المنهجية العامة لتنمية وبناء القدرات الرقمية من معرفة، تدريب وتأهيل، التقييم والانتقاء، الاتقان، وفى نهاية الورشة، قام المهندس أحمد عصام بإهداء درع المحافظة التذكاري للدكتورة غادة لبيب.



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (1)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (2)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (3)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (4)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (5)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (6)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (7)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (8)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (9)



انطلاق ورشة التحول الرقمى بالإسماعيلية (10)