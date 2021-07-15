اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:57 م
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انطلاق دورى لكرة القدم النسائية بشمال سيناء

الخميس، 15 يوليه 2021 12:35 م
انطلاق دورى لكرة القدم النسائية بشمال سيناء انطلاق دورى لكرة القدم النسائية
شمال سيناء - محمد حسين

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أطلقت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء دورى لكرة القدم النسائية بالمحافظة، وقال كليب راشد، مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، إنه من خلال دعم الأنشطة الصيفية ودعم ممارسة الرياضية للنشء والشباب والفتيات، تم إطلاق بطولة دورى كرة القدم النسائية بملعب نادى العريش الرياضى بحضور عزمى أدم رئيس منطقه شمال سيناء لكرة القدم.

 

وأضاف أن البطولة استهلت بمباراة مركز شباب 6 أكتوبر ونادى سيناء الرياضى والمبادرة الثانية بين مركز شباب ضاحية السلام ونادى العريش الرياضى، وهى تنظيم منطقه شمال سيناء لكرة القدم، وبالتنسيق مع مديرية الشباب والرياضة والهيئات الشبابية والرياضية بالمحافظة.

 

وأشار إلى أنه فى هذا السياق يجرى التجهيز لإطلاق دورى للبراعم، ودورى الكرة الشاطئية، موضحًا أن الأنشطة الرياضية تتواصل بكافة مناطق المحافظة وأهمها مشروع درجتك منعتك والمشروع القومى للموهبة و البطل الأولمبى ولعبة ألعاب القوى.

 

كما يجرى بمختلف مراكز الشباب تنفيذ مبادرة رياضة 7 الصبح، وجهود الشباب المتطوعين فى تعقيم لجان امتحانات الثانوية العامة بكافة المدارس التى تعقد فيها لجان امتحانات.


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الكرة النسائية

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الشباب والرياضه

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