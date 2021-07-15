انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال فى قنا

قنا - فريق المحافظات

انطلقت المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة بمجمع سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، والتى تكلف حوالى 3 ملايين دولار لكل حالة.

وقال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إنه فى حال أسفر التشخيص عن إصابة الطفل بمرض الضمور العضلى فإنه سيجرى تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم له بالمجان، ذلك انطلاقا من حرص الدولة على دعم صحة الشعب المصرى.