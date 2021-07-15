اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 12:57 م
أكرم القصاص
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انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال فى قنا

الخميس، 15 يوليه 2021 12:06 م
انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال فى قنا انطلاق المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور
قنا - فريق المحافظات

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انطلقت المبادرة الرئاسية لعلاج مرضى الضمور العضلى للأطفال حديثى الولادة بمجمع سيدى عبد الرحيم للتأمين الصحى، والتى تكلف حوالى 3 ملايين دولار لكل حالة.

 

وقال الدكتور أشرف كمال، مدير عام فرع التأمين الصحى بجنوب الصعيد، إنه فى حال أسفر التشخيص عن إصابة الطفل بمرض الضمور العضلى فإنه سيجرى تحويله إلى هيئة الدواء العليا برئاسة هيئة التأمين الصحى بالقاهرة، لصرف العلاج اللازم له بالمجان، ذلك انطلاقا من حرص الدولة على دعم صحة الشعب المصرى.

 

وأشاد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، بمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مرضى الضمور العضلي بالمجان، وذلك حرصا على دعم صحة المصريين التي هي من أولويات القيادة السياسية، مهما كلف الأمر من ميزانيات ضخمة.

 


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