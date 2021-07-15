وقال ثانوس ،في تصريحات نقلتها صحيفة "كاثمريني"اليونانية، إن سلالة دلتا ستكون السلالة المهيمنة في وقت أبكر مما كان متوقعا سابقا، مضيفا أن الموجة الرابعة من فيروس كورونا جارية بالفعل.



وأكد رئيس مؤسسة الأبحاث الطبية الحيوية التابعة لأكاديمية أثينا أن التطعيم هو أفضل حماية ضد الفيروس على الرغم من حقيقة أن الطفرات تقلل من فعالية اللقاح بنسبة 10-15 في المائة.