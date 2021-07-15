المنصور للسيارات تطرح أوبل كورسا بتصميم جريء ومميزات

كتبت أمانى سمير

كشفت شركة المنصور للسيارات، الوكيل الحصرى للعلامة الألمانية أوبل، عن إطلاق أحدث طرازاتها للسيارة الأشهر أوبل كورسا والتي تعد الأولى في فئتها بألمانيا، السيارة الشبابية والعصرية التى تمنح روادها متعة قيادة حقيقية.

وتظهر أوبل كورسا فى الأسواق بمظهر خارجي ديناميكي استثنائي وجريء، وتصميم داخلي مصقول بشكل واضح، بالإضافة الى العديد من المميزات المبتكرة، والهيكل الديناميكي الجديد والمقصورة الفسيحة التي تجعل القيادة ممتعة فى كل يوم مدعومة بتكنولوجيا حديثة.

والى جانب المظهر العصري الاكثر جرأة، فإنها تتمتع بمحرك توربو سعة 1200 سي سي، بالإضافة الى تصميمها المميز بما في ذلك مصدات أمامية وخلفية خاصة وتصميم بأبعاد أنيقة ومتوازنة وخطوط ديناميكية تجمع بين الهيكل الجذاب والدقة الألمانية، بالإضافة إلى ألوان مميزة للسيارة الشبابية الأشهر، وهى الأحمر، الأزرق، الأزرق الداكن، الرصاصى، والأبيض.

وتطرح أوبل سيارتها كورسا بناقل الحركة الأوتوماتيك بـ 6 سرعات، وقوة 130 حصان وقوة عزم بحد أقصى 230 نيوتن، بالإضافة الى ان زمن التسارع من صفر الى 100 كم يبلغ 8.7 ثانية، وسعة خزان الوقود 44 لتر بمعدل استهلاك وقود متوسط 4.6 لتر.

وعن أهم المواصفات والتجهيزات التى تتمتع بها أوبل كورسا، أنها تحتوى على6 وسائد هوائية، وفرامل مانعة للانغلاق، وبرنامج توزيع الفرامل، نظام الاتزان الالكتروني، ومساعد للطرق الصاعدة، ونظام تحذير الخروج عن خطوط المسار، ونظام التعرف على إشارات المرور، ونظام التعرف على السرعة المحددة والتوصية بها ونظام الفرامل الذكي بالإضافة الى تمتعها بمواصفات الامان لمقعد الاطفال، وسنترال لوك، وريموت كنترول، ونظام مراقبة ضغط الاطارات، وتحتوى على مرايا داخلية حساسة للضوء، وزجاج كهرباء يعمل اوتوماتيكيا، وضبط و ضم المرايات كهربائيا، وعن نظام الاضاءة الامامية من الليد، وأضاءة نهارية من الليد، وكشافات شبورة امامية من الليد ، وجنوط رياضية مقاس 17 بوصة، وسقف ومرايات سوداء، الى جانب حساس اضاءة، وحساس مطر.

كما تحتوى أوبل كورسا على كاميرا خلفية بانوراما، وحساسات للركن امامية وخلفية، وزجاج خلفي وجانبي معتم، وسبويلر خلفي، بالإضافة الى عجلة قيادة متعددة الاستخدامات وقابلة للضبط، مكسوة بالجلد، ومسند امامي للذراع، وباور ستيرنج الكتروني حساس للسرعة، ومثبت ومحدد السرعة، وراديو AM / FM ، و6 سماعات داخلية موزعة على كافة انحاء السيارة وشاشة ذكية 7 بوصة تعمل باللمس، وتدعم انظمة Apple Car Play + Android Auto بالاضافة الى امكانية توصيل المحمول عبر البلوتوث، ووجود مدخل USB وشاشة عدادات ذكية 7 بوصة، وشاشة لتحليل بيانات الرحلات، وحامل اكواب، واضاءة امامية في السقف، وفرش السيارة بالكامل قماش مطعم بالجلد، والمقاعد الخلفية قابلة للطي بنسبة 40/60.

تبلغ أبعاد السيارة 4.06 متر للطول، والعرض1.96 متر والارتفاع 1.43 متر، وقاعدة الإطارات 2.5 متر، كما يبلغ وزن السيارة بدون حمولة 1158 كيلوجرام ووزنها الاجمالي بالحمولة 1650 كيلوجرام وسعة صندوق التخزين 309 لتر.











