المحكمة التأديبية تجازى مسئولة سابقة بهيئة المساحة بسبب 6 آلاف جنيه

كتب أحمد عبد الهادى

عاقبت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، "ن.ع" رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بهيئة المساحة سابقًا، بغرامة تعادل 15 يومًا من راتبها، لما ارتكتبه من مخالفة من إصدار تعليمات لسائق السيارة المخصصة لها بالحضور كل يوم سبت بالمخالفة للقانون لمقر الهيئة لعمل صيانه للسيارة، مما كلف الهيئة مبلغ 6 آلاف جنيه، حيث صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.

ونسبت النيابة الإدارية للمحالة، أصدرت تعليمات بحضور السائق مصطفى منصور للهيئة يوم السبت من كل أسبوع عن الفترة المذكورة دون موافقة السلطة المختصة ودون مبرر، وذلك بالسيارة رقم (5918) المخصصة لها وما نتج عن ذلك من تكبد الهيئة مبالغ مالية بلغت (6060,32) جنيه.

بداية الواقعة بورود شكوى المقدمة للنيابة من سائق بالهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي يتضرر فيها من حضور السائق– السائق الخاص بالمحالة - إلى مقر الهيئة كل يوم سبت بالسيارة قيادته مدعياً توصيل المحالة حال أن الأخيرة لا تكون بصحبته، وأن السائق المذكور يتقاضى بناءً على ذلك مكافآت دون وجه حق فضلاً عن استهلاك وقود السيارة.

وثبت للمحكمة، إعطاء المحالة تعليمات ( للسائق الخاص بها ) بحضوره للهيئة يوم السبت من كل أسبوع دون موافقة السلطة المختصة ودون مبرر, وذلك بالسيارة المخصصة لها وما نتج عن ذلك من تكبد الهيئة مبالغ مالية بلغت (6060,32) جنيهاً .

اطلعت المحكمة على التحقيقات التي أجريت مع المحالة في هذا الشأن وما أقرت به من أنها هي من أصدرت التعليمات بصفتها رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالهيئة إلى رئيس الحركة لإصدار أمر شغل للسائق المذكور للحضور إلى مقر الهيئة كل يوم سبت، وذلك لإجراء الصيانة اللازمة للسيارة المذكورة حتى تكون جاهزة للعمل ابتداءً من يوم الأحد من كل أسبوع، وأضافت بأن ذلك تم بدون العرض على رئيس الهيئة (السلطة المختصة).