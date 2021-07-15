اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 09:11 م
أكرم القصاص
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الكويت تٌعدل إجراءات منح الضمان الصحى للمقيمين داخل البلاد وخارجها

الخميس، 15 يوليه 2021 08:00 م
الكويت تٌعدل إجراءات منح الضمان الصحى للمقيمين داخل البلاد وخارجها الكويت
وكالات

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قال الوكيل المساعد لشؤون الإقامة فى الكويت، اللواء أنور البرجس، إن إجراءات منح الضمان الصحي للمقيمين، وفق المواد «18، 20، 22» داخل البلاد وخارجها، قد تم تعديلها وفق النظم واللوائح المقررة، في إدارة التأمين الصحي بوزارة الصحة. وفقا لصحيفة القبس الكويتية.

وأوضح اللواء البرجس أن المقيمين وفق المادة «18»، يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، وأن المقيمين وفق المادة «20» يمنحون ضمانا صحيا لمدة 3 سنوات داخل البلاد وسنة واحدة خارجها، والمقيمين وفق المادة «22» يمنحون ضمانا صحيا لمدة سنتين داخل البلاد وسنة واحدة خارجها. 


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