اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 11:17 ص
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الكشف والعلاج بالمجان.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية ضمن "حياة كريمة".. لايف

الخميس، 15 يوليه 2021 11:04 ص
الكشف والعلاج بالمجان.. جامعة طنطا تنظم قافلة طبية ضمن "حياة كريمة".. لايف جامعة طنطا تنظم قافلة طبية ضمن "حياة كريمة"
الغربية محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" بثا مباشرا جديدا لفعالية القافلة الطبية التي تم إطلاقها اليوم من خلال مبادرة "حياة كريمة" وبالتعاون مع جامعة طنطا بقرية سنباط التابعة لمركز ومدينة زفتي فى الغربية.
 
 
وفي هذا الصدد، قال محمد فوزي أحدٍ المنظمين، إن القافلة الشاملة تشهد توقيع الكشف الطبى وصرف العلاج بالمجان لأهالي القرية وجميع قري المركز، موضحا أن التخصصات الموجودة هي "مخ وأعصاب، رمد، باطنة، جلدية، عظام، أسنان"، مضيفا أنه يوجد شباب وفتيات متطوعين لتنظيم المواطنين.
 
 
وأشار إلى أن القافلة تهدف إلي تقديم الخدمات الطبية المتميزة للبسطاء والمحتاجين من المرضى، إلى جانب التوعية الصحية والاستفادة القصوى من الكفاءات الطبية فى مختلف التخصصات، انطلاقًا من الدور المجتمعى والتنموى والخدمى لمبادرة "حياة كريمة".
 
 

 


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