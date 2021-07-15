الكرملين: موسكو تدعم بيلاروسيا لمواجهة العقوبات الغربية

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قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف إن هناك تعليمات صدرت للحكومة عقب الاجتماع بين رئيسي روسيا وبيلاروسيا، للعمل على قضايا دعم مينسك على خلفية العقوبات الغربية الخانقة.

وأضاف بيسكوف حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الخميس "بالفعل، ظهرت قضايا دعم بيلاروسيا في جدول الأعمال الخاص بالحكومة الروسية على خلفية العقوبات الغربية الخانقة"، مؤكدا أنه تم إعطاء تعليمات للحكومتين الروسية والبيلاروسية وهما تعملان في هذا الاتجاه.

وذكرت ناتاليا إيسمونت، المتحدثة باسم رئيس بيلاروسيا، ألكسندر لوكاشينكو -في وقت سابق- أن تعليمات صدرت لحكومتي البلدين، عقب المحادثات بين قائدي بيلاروس وروسيا في سان بطرسبورج، لوضع خطة مُشتركة لمواجهة العقوبات.