القوافل الطبية بالقاهرة: كل قافلة تضم 10 تخصصات وأكثر من 160 صنف دواء بالمجان

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور إبراهيم عاشور، منسق القوافل الطبية التابعة لوزارة الصحة بمحافظة القاهرة، أن القافلة الطبية تضم 10 تخصصات طبية تضم أخصائيين على أعلى مستوى، وتتضمن أيضًا أكثر من 160 صنف دواء بجانب جهاز أشعة، ومعمل متكامل.



وأضاف منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، أنه إذا احتاج المواطن استكمال الخدمة الخاصة به، سواء أشعة متقدمة أو عملية جراحية نتوجه به لأقرب مستشفى.



ولفت منسق القوافل الطبية بمحافظة القاهرة، إلى أن القافلة الطبية العلاجية مجانية، حيث نوفر على المواطن عناء الذهاب للمستشفى، بجانب تخفيف الضغط والعبء على المستشفيات، وتضم جميع أصناف الدواء، وتشمل فئات متعددة، ويجرى ذلك بعد دراسة ميدانية للأماكن التى ستذهب لها القافلة، حيث نذهب للأماكن الأكثر عشوائية والأكثر احتياجا.