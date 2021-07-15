العثور على طفل رضيع أمام مسجد بالوراق فى الجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة تحريات لكشف ملابسات العثور على طفل رضيع ملقى أمام مسجد بالوراق، حيث تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بالجيزة بلاغا يفيد العثور على طفل حديث الولادة ملقى أمام مسجد بالوراق. انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن أحد المواطنين عثر على الطفل، ملفوفا بقطعة قماش، ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لكشف هوية الشخص المتهم بترك الطفل، من خلال فحص كاميرات المراقبة المحيطة بالمسجد، وحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.