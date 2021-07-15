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الصحة: السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى

الخميس، 15 يوليه 2021 09:00 ص
الصحة: السيدات الحوامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى سيدة حامل - أرشيفية
كتب وليد عبد السلام

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أكدت وزارة الصحة والسكان أن المرأة الحامل أكثر عرضة للإصابة بفيروس نقص المناعة البشرى HIV، وذلك بسبب التغيرات الهرمونية التى تؤثر على بطانة الجهاز التناسلي، بالإضافة إلى انخفاض استجابة جهاز المناعة أثناء الحمل.

وقالت وزارة الصحة والسكان إن مبادرة الرئيس لصحة الأم والجنين تستهدف متابعة صحة الأم والمولود لمدة 42 يوما بعد الولادة، مضيفة أن المبادرة مستمرة في العمل في الوحدات الصحية من 8 صباحا وحتى 2 مساء.

وتقدم المبادرة مجموعة من الخدمات الصحية للام والجنين أهمها: 

1- الكشف المبكر عن الإصابة بفيروس "بي" وفيروس نقص المناعة البشرى ومرض الزهرى للسيدات الحوامل.

2- متابعة حالة الأم والمولود لمدة 42 يومًا، بعد انتهاء الحمل لاكتشاف عوامل الخطورة.

3- صرف المغذيات الدقيقة اللازمة في فترة النفاس.

4- عمل تحاليل السكر بالدم والقياسات الفيزيائية.

5- يستمر العمل بها طوال أيام العمل الرسمية من الساعة 8 صباحًا وحتى الثانية ظهرًا.

6- تشمل إجراء فحص إكلينيكى لتقييم الحالة العامة للحامل والجنين.

7- التطعيم ضد التيتانوس.

8- قياس الطول.

9- قياس الوزن، وضغط الدم.

10- إجراء تحاليل متنوعة ولازمة للكشف عن الإصابة بالأنيميا.

11- تحديد احتياج الأم للحصول على حقنة Anti-D بعد الولادة من عدمه.

12- اجراء تحليل بول كامل لاكتشاف الزلال، وأمراض الجهاز البولي.


الصحة

صحة الام

مرض نقص المناعة البشرى

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