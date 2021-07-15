اليوم السابع
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الخميس، 15 يوليه 2021 04:35 م
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الشرطة العراقية تحبط محاولة إحراق مستشفى الفرات بالكوفة

الخميس، 15 يوليه 2021 03:53 م
الشرطة العراقية تحبط محاولة إحراق مستشفى الفرات بالكوفة الشرطة العراقية ـ صورة أرشيفية
وكالات الأنباء

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أعلنت دائرة صحة النجف العراقية، اليوم الخميس، القبض على شخص يحمل مواد حارقة داخل مستشفى الفرات الأوسط فى الكوفة.

وقالت الدائرة فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع،" إنه تم القبض على شخص من مواليد 2005، يحمل مواد حارقة داخل المستشفى .

وأضافت إنه "تم تسليم الشخص للقوات الأمنية لإكمال التحقيقات معه".

من جهته افاد مصدر أمني بمحافظة النجف، فى تصريح للوكالة العراقية، أن" قوة أمنية احبطت عملية إحراق مستشفى الفرات الأوسط التعليمي بقضاء الكوفة جنوبي النجف"، مبينا أن " الأجهزة اعتقلت الجاني وهو حدث كان بحوزته كيس أسود اللون بداخله أعواد الكبريت، حيث اعترف أنه تم إرساله من قبل أحد الأشخاص لغرض احراقها داخل المستشفى".

وأكد المصدر، أن "الحدث تم نقله لمركز الشرطة لإكمال إجراءات التحقيق معه".

 

يشار إلى أن وزارة الصحة العراقية، أعلنت، أمس الأربعاء، أن حصيلة ضحايا الحريق الذي نشب في أحد أقسام العزل بمستشفى الحسين، في الناصرية بمحافظة ذي قار، بلغت 60 شخصا، بينهم 21 جثة مجهولة الهوية.

 


العراق

النجف

مستشفى الفرات

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الشرطه العراقيه

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