السيسي_حبيب_المصريين.. ومغردون: مصر فرضت كلمتها على الجميع فى عهده

كتب محمد تهامى زكى

أعرب العديد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيادته لمصر إلى بر الأمان، وأنه منذ توليه الحكم، حقق نهضة شاملة فى عدد من المجالات وأنه حان الآن وقت الوحدة والتلاحم وليكن الجميع على قلب رجل واحد، وذلك من خلال هاشتاج #السيسي_حبيب_المصريين.

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد ياسين: "والله مصر تبهر وتبهر العالم، سبحان الله.. من بلد ضائعة لبلد تعامل أقوى الدول بالندية وتفرض كلمتها على الجميع، واقتصاد من أقوى الاقتصاديات القادمة، مصر للمصريين فقط وليس للخائنين، تحيا مصر حرة عزيزة مستقلة"، وقال إبراهيم سالم: "ستظل فخراً وزعيما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطال الله فى عمرك، وتحيا مصر وكل الحب والانتماء للوطن العربى والإسلامى".





وقال سيف: "الزعيم الحقيقى هو اللى تلقى كلامه محسوب بميزان الدهب، والراجل ده مفيش كلمة قالها متحققتش"، وقالت عصمت الفرجانى: "سيادة الرئيس السيسى، وعدتنا بالأمان فتحقق.. وعدتنا بالاستقرار فتحقق.. وعدتنا بالنهضة والتطور تتحقق.. وعدتنا بالعدالة الاجتماعية فتحققت.. وعدتنا بالقوة تحققت".





ورأى عمرو سامى، أن كلمة الرئيس السيسى، اليوم فى مؤتمر حياة كريمة ستكون تاريخية، قائلا: "حاسس إن أهم كلمة فى تاريخ مصر هتتقال النهاردة إن شاء الله"، فيما رأت نشوى، أن دروس التاريخ تؤكد للقاصى والدانى، أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدًا أن تفرط فى حق من حقوقها.





وقالت ليان قاسم: "كل المصرين عندهم عنين ويشوفوا كويس ومقدرين كل المجهود اللى سيادتك بتعملوا، ربنا يبارك فيك ويخليك ويحفظكم من كل شر"، وقال مازن: "تحيا مصر بقائدها تحيا مصر بالسيسى ويحيا جيشنا العظيم وتحيا مصر القائد أو الصادق الأمين ربنا يحفظه لمصرنا"، وقالت رنا: "حفظكم الله ورعاكم وثبت خطاكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل عام وأنتم لنا ولمصر فخراً وشرفاً وقائداً ورئيساً".



















