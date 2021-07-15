اليوم السابع
Ads
الخميس، 15 يوليه 2021 07:53 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عاجلة

#السيسي_حبيب_المصريين.. ومغردون: مصر فرضت كلمتها على الجميع فى عهده

الخميس، 15 يوليه 2021 07:22 م
#السيسي_حبيب_المصريين.. ومغردون: مصر فرضت كلمتها على الجميع فى عهده الرئيس عبد الفتاح السيسى
كتب محمد تهامى زكى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعرب العديد من المغردين ورواد مواقع التواصل الاجتماعى، عن حبهم للرئيس عبد الفتاح السيسى، وقيادته لمصر إلى بر الأمان، وأنه منذ توليه الحكم، حقق نهضة شاملة فى عدد من المجالات وأنه حان الآن وقت الوحدة والتلاحم وليكن الجميع على قلب رجل واحد، وذلك من خلال هاشتاج #السيسي_حبيب_المصريين.

 

e9152079-22ec-4004-b1a8-9c3b923163e3

وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قال أحمد ياسين: "والله مصر تبهر وتبهر العالم، سبحان الله.. من بلد ضائعة لبلد تعامل أقوى الدول بالندية وتفرض كلمتها على الجميع، واقتصاد من أقوى الاقتصاديات القادمة، مصر للمصريين فقط وليس للخائنين، تحيا مصر حرة عزيزة مستقلة"، وقال إبراهيم سالم: "ستظل فخراً وزعيما سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، أطال الله فى عمرك، وتحيا مصر وكل الحب والانتماء للوطن العربى والإسلامى".

1
 

وقال سيف: "الزعيم الحقيقى هو اللى تلقى كلامه محسوب بميزان الدهب، والراجل ده مفيش كلمة قالها متحققتش"، وقالت عصمت الفرجانى: "سيادة الرئيس السيسى، وعدتنا بالأمان فتحقق.. وعدتنا بالاستقرار فتحقق.. وعدتنا بالنهضة والتطور تتحقق.. وعدتنا بالعدالة الاجتماعية فتحققت.. وعدتنا بالقوة تحققت".

2
 

ورأى عمرو سامى، أن كلمة الرئيس السيسى، اليوم فى مؤتمر حياة كريمة ستكون تاريخية، قائلا: "حاسس إن أهم كلمة فى تاريخ مصر هتتقال النهاردة إن شاء الله"، فيما رأت نشوى، أن دروس التاريخ تؤكد للقاصى والدانى، أن مصر وإن طال صبرها إلا أنها لا يمكن أبدًا أن تفرط فى حق من حقوقها.

3
 

وقالت ليان قاسم: "كل المصرين عندهم عنين ويشوفوا كويس ومقدرين كل المجهود اللى سيادتك بتعملوا، ربنا يبارك فيك ويخليك ويحفظكم من كل شر"، وقال مازن: "تحيا مصر بقائدها تحيا مصر بالسيسى ويحيا جيشنا العظيم وتحيا مصر القائد أو الصادق الأمين ربنا يحفظه لمصرنا"، وقالت رنا: "حفظكم الله ورعاكم وثبت خطاكم فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى، كل عام وأنتم لنا ولمصر فخراً وشرفاً وقائداً ورئيساً".

4
 

 

5
 

 

6
 

 

7
 
8
 
9
 

10
 

 

 

 

 

 


السيسي_حبيب_المصريين

السيسى حبيب المصريين

الرئيس السيسى

الرئيس عبد الفتاح السيسى

مصر

حياة كريمة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

مصطفى مدبولى: الرئيس السيسى وجه بتوفير وجبة مدرسية ذات قيمة غذائية

الخميس، 15 يوليه 2021 04:52 م

الرئيس السيسى يلتقى مجموعة من رجال الأعمال المشاركين فى مبادرة "حياة كريمة".. ويؤكد: أضخم مشروع تنموى متكامل فى تاريخ مصر الحديث ويمثل نقلة نوعية كبيرة لمصر ويفتح آفاق الاعتماد على مستلزمات الإنتاج المحلية

الخميس، 15 يوليه 2021 04:16 م

الرئيس السيسى: "حياة كريمة" جاء بعد مرحلة زمنية مفصلية مرت بها مصر منذ 2014

الخميس، 15 يوليه 2021 04:09 م

الرئيس السيسى: "تطوير قرى الريف" أضخم مشروع تنموى متكامل بتاريخ مصر الحديث

الخميس، 15 يوليه 2021 04:04 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة