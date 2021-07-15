الرئيس السيسي: الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل

كتب محسن البديوي

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته بفعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومي (حياة كريمة) لتنمية قرى الريف المصري، :" أننى معكم على عهد ووعد أجددهم .. بأن أظل أبن لهذا الوطن، وعاملًا من أجله، متجردًا من الهوى، ومخلصًا لإرادتكم وواثقا في قدراتكم ومؤمنًا بعزائمكم".

وأضاف :"وكما كانت كلمتى معكم حين قلت أن الأحلام لا تسقط بالتقادم، واليوم أؤكد أن الإيمان بالحلم يصيغ الحاضر ويصنع المستقبل، وأنى حلمى لوطنى كبير وعظيم مثل أحلامكم.. وعزيمتي في تحقيقه لا تحيد مثل عزيمتكم فلنخلص في أحلامنا لمصر ونعمل لأجلها على الدوام.. ودئمًا وأبدًا تحيا مصر تحيا مصر تحيا مصر".