الرئيس السيسى: ندعم التنمية فى قارة أفريقيا.. والتعمير هو الأصل

قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن الجانب الإثيوبى سيوفر التنمية لهم من خلال إنتاج الكهرباء، وتابع: "احنا مستعدين أن نتعاون معاكم من أجل رفاهية الشعب الإثيوبى والسودانى والمصرى.. ده كان كلامنا وتوجهنا منذ البداية، وتابع:"إذا كان عننا ثقة فى الله وأنفسنا ..الهدم والتخريب استثناء.. والتعمير هو الأصل".
وأضاف الرئيس السيسى، خلال انطلاق فعاليات المؤتمر الأول للمشروع القومى "حياة كريمة" لتنمية قرى الريف المصرى، أن مصر مستعدة لنقل خبراتها فى مجال الكهرباء والإنتاج الزاراعى لكافة القارة الإفريقية وليس إثيوبيا فقط، وتابع:"مستعدين ننقل خبرات ونتعاون فى مشاريع الكهرباء والإنتاج الزراعى ولدينا فى مصر قدرات مختلفة وقلنا أنها متوفرة لكل اشقائنا فى القارة الإفريقية وليس إثيوبيا ..بشرط محدش يقرب من الميه بتعت مصر".
وتابع الرئيس: "أنا بقول الكلام ده ليه الآن لأن مصر لا تسعى للتهديد والتدخل فى شئون الدول بل تدعوا إلى التعاون ونقبل التنمية التى تخرج عن إنتاج الكهرباء مع التأكيد أنه لا مساس بالميه الخاصة بمصر ..ببساطة خالص".
وتأتي الاحتفالية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، وبحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، وآلاف المواطنين الذين يمثلون مختلف طوائف الشعب المصري، وعدد من الشخصيات العامة والإعلاميين ورجال الأعمال وممثلي المؤسسات المصرية والإقليمية والدولية، وذلك في استاد القاهرة الدولي.
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